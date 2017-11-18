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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один футболист молодежной сборной Казахстана заинтересовал «Астану»

Полузащитник уральского «Акжайыка» Юрий Перцух может оказаться в «Астане». Как стало известно Vesti.kz, футболист молодежной сборной Казахстана ведет переговоры с четырехкратным чемпионом.

Ранее сообщалось об интересе столичного клуба к другому представителю молодежной сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову из «Тараза», который был признан Профессиональной футбольной лигой Казахстана «Лучшим молодым футболистом» и «Открытием сезона» в премьер-лиге.

21-летний Перцух по указанным двум номинациям занял третье и второе места соответственно.

В текущем году футболист провел за «Акжайык» 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. До уральской команды Юрий Перцух защищал цвета алматинского ЦСКА, столичного «Байтерека» и петропавловского «Кызыл-Жара СК».

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