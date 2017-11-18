Еще один футболист молодежной сборной Казахстана заинтересовал «Астану»

Ранее сообщалось об интересе столичного клуба к другому представителю молодежной сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову из «Тараза», который был признан Профессиональной футбольной лигой Казахстана «Лучшим молодым футболистом» и «Открытием сезона» в премьер-лиге.
21-летний Перцух по указанным двум номинациям занял третье и второе места соответственно.
В текущем году футболист провел за «Акжайык» 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. До уральской команды Юрий Перцух защищал цвета алматинского ЦСКА, столичного «Байтерека» и петропавловского «Кызыл-Жара СК».