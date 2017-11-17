Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Гол Йоветича спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции с «Амьеном»
МОСКВА, 18 ноя —
МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Амьене, завершилась со счетом 1:1. На гол Сержа Гакпе (31-я минута) монегаски ответили точным ударом Стевана Йоветича (67).
«Монако» набрал 29 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Пари Сен-Жермен» на три балла. При этом у парижан одна игра в запасе. «Амьен» с 12 набранными очками идет 17-м.
В следующем туре «Монако» 26 ноября примет «ПСЖ». «Амьен» 20 ноября сыграет на своем поле с «Лиллем».
|Кристоф Пеллиссье
|Леонарду Жардим
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)