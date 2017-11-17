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02:46 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Йоветича спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции с «Амьеном»

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Монако» сыграли вничью с «Амьеном» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Амьене, завершилась со счетом 1:1. На гол Сержа Гакпе (31-я минута) монегаски ответили точным ударом Стевана Йоветича (67).

«Монако» набрал 29 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Пари Сен-Жермен» на три балла. При этом у парижан одна игра в запасе. «Амьен» с 12 набранными очками идет 17-м.

В следующем туре «Монако» 26 ноября примет «ПСЖ». «Амьен» 20 ноября сыграет на своем поле с «Лиллем».

Амьен 1:1
Первый тайм: 1:0
Монако
17.11.2017, 22:45 основной раунд: 13-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Леонарду Жардим
Голы
31′ Серж Гакпе 37
10 Стеван Йоветич 67′
Составы
Режис Гюртнер 1
Принс-Дезир Гуано 2
Бакай Дибасси 12
Исса Сиссоко 25
Данилу Авелар 35
2′ Бонгани Зунгу 34
Гаэль Какюта 14
90+4′ Мусса Конате 15
84′ Тома Монкондюи 6
Секу Бараджи 20
64′ Кантен Корнетт 13
Эмманюэль Бурго 10
72′ Серж Гакпе 37
Харрисон Манзала 7
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон 21′
6 Марко ди Оливейра Жорже 90+4′
25 Камиль Глик 76′
17 Юри Тилеманс
9 Радамель Фалькао
14 Бальде Кейта
24 Андреа Раджи 72′
38 Альмами Туре
20 Маркуш Лопеш 45′
7 Рашид Геззаль
11 Гвидо Каррильо 61′
10 Стеван Йоветич
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 4
4 Угловые 4
16 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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