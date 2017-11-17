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02:22 (мск), источник: ТАСС

«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

ТАСС, 18 ноября. «Штутгарт» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Шадрак Аколо (5-я минута) и Йосип Брекало (51). У проигравших отличился Максимилиан Филипп (45). На 90-й минуте полузащитник «Боруссии» Андре Шюррле не смог реализовать пенальти, который отразил голкипер «Штугарта» Рон-Роберт Цилер.

«Штутгарт» выиграл пятый матч в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» проиграла третий матч подряд, клуб идет на третьей строчке, имея в активе 20 очков после 12 игр.

В следующем туре «Штутгарт» 24 ноября в гостях встретится с «Ганновером», «Боруссия» днем позже на своем поле сыграет против «Шальке».

Штутгарт 2:1
Первый тайм: 1:1
Боруссия Д
17.11.2017, 22:30 основной раунд: 12-й тур Mercedes-Benz-Arena
Главные тренеры
Ханнес Вольф Петер Бос
Голы
5′ Чадрак Аколо 19
51′ Йосип Брекало (Б. Озджан) 7
20 Максимиллиан Филипп 45+3′
Нереализованные пенальти
21 А. Шюррле 45+3′
Составы
Рон-Роберт Цилер 16
Эмилиано Инсуа 2
53′ Тимо Баумгартль 5
Бенжамен Павар 21
Хольгер Бадштубер 28
Андреас Бек 32
Сантьяго Аскасибар 6
Кристиан Гентнер 20
45′ Чадрак Аколо 19
Йосип Брекало 7
85′ Беркай Озджан 31
88′ Деннис Аого 3
45′ Даниэль Гинчек 33
Такума Асано 11
38 Роман Бюрки
5 Марк Бартра
15 Джереми Толян
29 Марсель Шмельцер
10 Марио Гетце
33 Юлиан Вайгль
9 Андрей Ярмоленко
20 Максимиллиан Филипп
25 Сократис Папастатопулос 45′
2 Дан-Аксель Загаду
23 Синдзи Кагава 63′
19 Махмуд Дахуд
21 Андре Шюррле 83′
13 Рафаэл Геррейру
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 7
5 Угловые 4
17 Фолы 14
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франк Вилленборг (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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