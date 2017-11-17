«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
ТАСС, 18 ноября. «Штутгарт» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 18 ноября. «Штутгарт» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Шадрак Аколо (5-я минута) и Йосип Брекало (51). У проигравших отличился Максимилиан Филипп (45). На 90-й минуте полузащитник «Боруссии» Андре Шюррле не смог реализовать пенальти, который отразил голкипер «Штугарта»
«Штутгарт» выиграл пятый матч в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» проиграла третий матч подряд, клуб идет на третьей строчке, имея в активе 20 очков после 12 игр.
В следующем туре «Штутгарт» 24 ноября в гостях встретится с «Ганновером», «Боруссия» днем позже на своем поле сыграет против «Шальке».
|Штутгарт
|
2:1
Первый тайм: 1:1
|Боруссия Д
|Ханнес Вольф
|Петер Бос
|
|
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Франк Вилленборг (Германия)