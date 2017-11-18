Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Суперсуббота: три столичных дерби в Европе
«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах
«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах
«АРСЕНАЛ» ПРОТИВ СУДЬИ
Оказывается, существует человек, которого болельщики «Арсенала» не любят больше Арсена Венгера. Это эксцентричный арбитр Майк Дин. Он печально известен в Англии по целому ряду причин.
ПЕРВОЕ ДЕРБИ БЕЗ ТОТТИ
Италии на чемпионате мира не будет, но, к счастью, матчи серии А никто не отменит. На Апеннинах в этом сезоне жарко: первую и пятую команду разделяют всего пять очков, так что итальянцы могут отвлечься от крушения сборной. Две команды из квинтета сильнейших в субботу сыграют друг с другом. Рим готов к битве за скудетто, но сначала «Роме» и «Лацио» нужно справиться друг с другом: у «волков» — пять побед подряд во всех турнирах, у «орлов» — девять. В последнем дерби Франческо Тотти его команда проиграла. Как будет в первом дерби без Императора?
ВЕНТУРА УШЕЛ. СЛЕДУЮЩИЙ — МОНТЕЛЛА?
Как ни крути, тема провала сборной Италии будет главной в стране еще
«РЕАЛ» В НОВОМ ДОМЕ «АТЛЕТИКО»
Сезон у «Королевского клуба» пока не складывается: мадридцы проигрывают даже «Жироне», а трио BBC потухло. Бэйл вечно в лазарете (неделю назад снова повредил ногу), а Криштиану Роналду с Бензема в текущем чемпионате забили лишь по голу. Хорошо хоть «Реал» настоял на том, чтобы Иско не летал
СЛУЦКИЙ ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА
«Перерывов на матчи сборных не будет до марта, и это хорошо для “Халла”, потому что у нас много игроков выступает за свои национальные команды», — констатировал Леонид Слуцкий перед важной встречей с «Ипсвичем». «Тигры» увязли в кризисе — команда не набирает очков на протяжении трех матчей, но об увольнении тренера речи не идет. На днях он сам признался, что не собирается бросать все и возвращаться в Россию, а владельцы клуба молчат — они вообще больше думают о капитале, чем об игре команды. Но встреча с «Ипсвичем» может повлиять на будущее Леонида Викторовича — за двухнедельный перерыв он должен был подкрутить гайки и устранить течь. Не важно, что соперник находится выше на 12 строчек — «Халл» сыграет дома и обязан набирать три очка.
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
18 ноября, суббота
«Арсенал» — «Тоттенхэм». 15.30. Стадион «Эмирейтс».
«Халл» — «Ипсвич». 18.00. Стадион «Кей-Си».
«Рома» — «Лацио». 20.00. Стадион «Олимпико».
«Наполи» — «Милан». 22.45. Стадион «Сан-Паоло».
«Атлетико» — «Реал». 22.45. Стадион «Ванда Метрополитано».