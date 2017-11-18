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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперсуббота: три столичных дерби в Европе

«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах уик-энда в Европе.

«АРСЕНАЛ» ПРОТИВ СУДЬИ

Оказывается, существует человек, которого болельщики «Арсенала» не любят больше Арсена Венгера. Это эксцентричный арбитр Майк Дин. Он печально известен в Англии по целому ряду причин. Во-первых, Дин в своей карьере допустил чудовищное количество грубых ошибок и дважды был отправлен Футбольной ассоциацией в чемпионшип. Во-вторых, фанаты «Арсенала» заподозрили его в любви к их злейшему врагу — «Тоттенхэму». Несколько лет назад Дин во время дерби якобы праздновал гол «шпор» в ворота «канониров», а в прошлом сезоне он обслуживал три игры «Тоттенхэма» — и во всех соперник лондонцев получал красную карточку.

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ПЕРВОЕ ДЕРБИ БЕЗ ТОТТИ

Италии на чемпионате мира не будет, но, к счастью, матчи серии А никто не отменит. На Апеннинах в этом сезоне жарко: первую и пятую команду разделяют всего пять очков, так что итальянцы могут отвлечься от крушения сборной. Две команды из квинтета сильнейших в субботу сыграют друг с другом. Рим готов к битве за скудетто, но сначала «Роме» и «Лацио» нужно справиться друг с другом: у «волков» — пять побед подряд во всех турнирах, у «орлов» — девять. В последнем дерби Франческо Тотти его команда проиграла. Как будет в первом дерби без Императора?

Винченцо МОНТЕЛЛА | Источник: AFP 2017

ВЕНТУРА УШЕЛ. СЛЕДУЮЩИЙ — МОНТЕЛЛА?

Как ни крути, тема провала сборной Италии будет главной в стране еще месяц-два. В субботу в серии А, помимо римского дерби, пройдет еще и игра лидера «Наполи» с буксующим «Миланом», но президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил о Джан Пьеро Вентуре, покинувшем пост тренера в сборной. «Я уволил его спустя три месяца, когда мы играли в серии С!» — вспоминал Де Лаурентис. А когда будет уволен Винченцо Монтелла — еще один тренер, не справляющийся со своими обязанностями? Если «Милан» уступит «Наполи», то отпустит его уже на 16 очков — весомый повод для отставки.

Диего СИМЕОНЕ (слева) и Зинедин ЗИДАН | Источник: AFP 2017

«РЕАЛ» В НОВОМ ДОМЕ «АТЛЕТИКО»

Сезон у «Королевского клуба» пока не складывается: мадридцы проигрывают даже «Жироне», а трио BBC потухло. Бэйл вечно в лазарете (неделю назад снова повредил ногу), а Криштиану Роналду с Бензема в текущем чемпионате забили лишь по голу. Хорошо хоть «Реал» настоял на том, чтобы Иско не летал Санкт-Петербург — сейчас он тренируется в общей группе и готовится к встрече с «Атлетико». Это будет первая встреча мадридских грандов на новом стадионе «матрасников» «Ванда Метрополитано», но для Криштиану это не имеет значения: в четырех последних играх с «Атлетико» он забивал шесть раз, в том числе оформил хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов. Отличится ли теперь уже четырежды отец в субботу?

СЛУЦКИЙ ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА

«Перерывов на матчи сборных не будет до марта, и это хорошо для “Халла”, потому что у нас много игроков выступает за свои национальные команды», — констатировал Леонид Слуцкий перед важной встречей с «Ипсвичем». «Тигры» увязли в кризисе — команда не набирает очков на протяжении трех матчей, но об увольнении тренера речи не идет. На днях он сам признался, что не собирается бросать все и возвращаться в Россию, а владельцы клуба молчат — они вообще больше думают о капитале, чем об игре команды. Но встреча с «Ипсвичем» может повлиять на будущее Леонида Викторовича — за двухнедельный перерыв он должен был подкрутить гайки и устранить течь. Не важно, что соперник находится выше на 12 строчек — «Халл» сыграет дома и обязан набирать три очка.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

18 ноября, суббота
«Арсенал» — «Тоттенхэм». 15.30. Стадион «Эмирейтс».
«Халл» — «Ипсвич». 18.00. Стадион «Кей-Си».
«Рома» — «Лацио». 20.00. Стадион «Олимпико».
«Наполи» — «Милан». 22.45. Стадион «Сан-Паоло».
«Атлетико» — «Реал». 22.45. Стадион «Ванда Метрополитано».

Лацио
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Рома
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Реал
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Атлетико
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Тоттенхэм Хотспур
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Арсенал
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Халл Сити
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