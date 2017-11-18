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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар: В Париже чувствую себя как дома, хочется выиграть все турниры с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о целях на текущий сезон, а также подчеркнул, что ему комфортно во Франции.

Источник: AFP 2017

«Мы хотим как можно успешнее выступить во всех турнирах. Для этого я и переходил в “ПСЖ”. Очень много моих звёздных соотечественников носили форму парижан: Раи, Роналдиньо, Нене, Алоизио, Валдо Фильо, Рикардо Гомес. Они здесь писали историю, и благодаря им клуб обрёл ещё большую популярность в Бразилии. Сейчас “ПСЖ” очень популярен в моей стране. И можно говорить, что союз Бразилии и “ПСЖ” по-прежнему очень крепок, особенно после того, как мы с Дани Алвесом сюда перешли.

Лига чемпионов — самый желанный турнир. Хотя, честно говоря, нам хочется выиграть всё. Вся наша команда хочет воплотить эту мечту в реальность. В первую очередь мы думаем о командных успехах и только потом — о личных наградах. Каким вижу “ПСЖ” через три года? Вижу нас чемпионами! Надеюсь, будем выигрывать всё, что только можно выиграть. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы завоевать как можно больше трофеев.

Моё ежедневное расписание очень простое: дом-база-дом. Любимое место в Париже — это, конечно же, Эйфелева башня. Можете не верить, но я здесь чувствуя себя как дома, ко мне относятся тепло. Люблю приглашать друзей, устраивать барбекю и всё такое», — сказал Неймар в интервью клубной пресс-службе.

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