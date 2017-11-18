Вячеслав Грозный: Я не работаю в «Иртыше»? Не знал

О своей работе в Павлодаре Вячеслав Грозный рассказал корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Вячеслав Викторович, «Иртыш» не стал продлевать с Вами контракт. Можете прокомментировать данное решение?

— Не знал — Вы первый, кто мне сообщает об этом. И где об этом было сказано?



— На официальным сайте клуба красуется информация: «в связи с истечением контракта Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера».

— Спасибо за информацию, надо будет обязательно прочитать. В данный момент я уже неделю как нахожусь в Киеве, где занимаюсь семейными делами, решаю разные бытовые проблемы. Поэтому от футбольных дел, пока выдалось свободное время, немного отошел. Бывает даже, что не всегда доступен по телефонной связи, — может, поэтому и не в курсе всех событий. Ну, а по поводу информации о моей работе в «Иртыше» могу сказать, что никто из клуба мне ничего не сообщал. На данный момент могу только подтвердить, что контракт, действительно, у меня был заключен на три месяца — с 15 августа по 15 ноября, и он подошел к своему завершению. На должность главного тренера меня утверждал аким Павлодарской области Булат Жумабекович Бакауов, с которым и существовала договоренность о работе. Последний раз я с ним встречался 9 ноября — после завершения сезона. На ней аким поблагодарил меня за выполнение задачи по выходу команды в еврокубки на следующий год и выразил надежду, что наше сотрудничество продолжиться и в дальнейшем. Насколько я понимаю, диалог о продолжении работы должны вести непосредственно работодатель и работник, — то есть, аким Павлодарской области и я. Данный вопрос не в компетенции клуба.



— Перед командой стояла задача завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон, Вы ее выполнили. Не обидно ли, что руководство павлодарского клуба не продлило с Вами трудовое соглашение?

— Ну, обиды как таковой у меня нет, — ведь тренерская доля такая, что, даже выполнив задачу, ты можешь покинуть свой пост. За свою карьеру я привык ко многим ситуациям. Здесь самое главное, что мы вместе с футболистами и болельщиками смогли завоевать место в еврокубках.



— Какие сложности возникали у Вас за период работы в Павлодаре?

— Основная проблема была в том, что команду собирал не я, а мой предшественник. У каждого тренера свое видение футбола, свой взгляд на него, и каждый подбирает под свою концепцию нужных ему игроков. Димитар Димитров смотрит на игру по-своему, я — по-другому. Поэтому когда я пришел в коллектив, немало времени у меня ушло на изучение футболистов. Так как я начал тренировать павлодарцев уже по завершении дозаявочного периода, то приобрести кого-то мы уже не могли, и мне пришлось работать с тем составом, который уже имелся до меня. В первую очередь, нам не хватало забивного форварда. В 2016 году такой игрок был в команде — Роман Муртазаев регулярно отличался забитыми мячами, в этом сезоне лучший бомбардир команды поразил цель всего 5 раз за сезон. Согласитесь, данный показатель желает оставлять лучшего. После ухода из команды Казбека Гетериева также возникли проблемы в средней линии, где не нашлось такого футболиста, кто бы мог отдать острую передачу, как это делал Казбек. Мы создавали хорошие моменты в атаке, но реализация была плохой, и в некоторых играх, как в матчах с «Актобе» и «Шахтером», победы нам давались благодаря проявлению характера футболистами. Я уже говорил, что если бы у нас не хромала реализация голевых моментов, то за месяц до финиша чемпионата мы бы забронировали за собой четвертую позицию. Когда несколько лет назад я тренировал «Тобол», то ситуация была, конечно, другой. Тогда я принял команду в декабре, за январь и февраль подобрал нужный состав, и в марте коллектив был полностью готов к чемпионату страны. Здесь таких возможностей у меня не было — между играми практически не наблюдалось перерывов, матчи шли один за другим, и не имелось достаточного времени на нужные изменения в игре.



— Вы сказали, что уход Казбека Гетериева ослабил команду. А почему он ушел из «Иртыша»? Не Вы разве его отчислили?

— Нет, с игроками в команде у меня были отличные отношения, и я ни одного человека не отчислял. Да и зачем мне надо было это делать, если взамен я завить некого бы не смог?! Просто Казбека преследовали травмы, и он проводил свои игры на фоне повреждений. Я разговаривал с ним, и игрок говорил, что на тренировках он уже не может выполнять нужный объем работы, — что глаза видят, но сделать он ничего не может. Поэтому Гетериев принял такое решение и уехал лечиться к себе домой. Напоследок он сказал, что к следующему сезону восстановится и, если понадобится, то всегда будет рад вернуться.



— Оглядываясь сейчас на время работы в «Иртыше», есть ли моменты, в которые Вы поступили бы уже по-другому?

— Человек сам по себе многое хочет сделать потом по-другому, чем до этого. Вот Вы, например, — журналист, тоже бы хотели по-другому написать некоторые статьи, которые Вы писали много времени назад, и в этом ничего удивительного нет. Мне нужно было настоять в некоторых моментах во время матчей «Иртыша» в разговоре с игроками на том, чтобы действовать в защите по моей тактике. Они привыкли играть зонально и говорили, что так у них лучше получается, но я хотел, чтобы они действовали персонально с игроками соперника. В итоге я доверился футболистам, и это привело к пропущенным мячам в играх с «Тоболом» и «Акжайыком». Вот если бы действовали по-моему, то голов бы этих соперник нам не забил, и команда не потеряла бы очки. Хотя футболистов тоже понять можно: все-таки им также было непросто в разгар сезона перестраиваться, но для этого пришлось мне вместе с ними провести немало времени в работе над тактикой.



— Вы работали тренером во многих странах. Были ли ситуации, которые Вас удивили в Павлодаре?

— В Павлодаре меня поразило, что живут в этом городе люди с очень хорошим позитивом. Павлодар — город тружеников, и его жители привыкли благодарить за проделанную работу, если видели, что футболисты, действительно, старались. Подобное отношение мне напомнило украинский город Запорожье, где люди также понимают, что такое серьезный труд. Во время наших матчей болельщики видели, что команда прилагала все силы для достижения положительного результата, и даже если мы проигрывали, они все равно ей аплодировали. Такая же картина по отношению к команде со стороны любителей футбола мне встретилась и в Павлодаре.



— Как считаете, если бы продолжили работать с командой, Вы бы могли с ней попасть, к примеру, в призеры КПЛ?

— Надо реально смотреть на вещи. Но если бы команда усилилась хорошим, забивным нападающим и игроком полузащиты с хорошим последним пасом, то, считаю, при нужной подготовке в межсезонье мне бы удалось создать дружину, которая бы вошла в первую тройку Премьер-Лиги.



— Можете отметить особенности казахстанского чемпионата?

— Самая большая особенность — это преодоление больших расстояний между городами. Конечно, особого внимания требуют к себе и футбольные поля. Нужно строить футбольные манежи, где футболисты могли тренироваться бы круглый год, особенно в северных регионах. Да и чемпионат надо начинать немного позже, — вот сейчас он уже закончился, а погода позволяет проводить матчи, и они бы проходили в лучших погодных условиях, чем в первых числах марта.



— Чего не хватает Казахстану, чтобы поднять уровень клубного футбола?

— В первую очередь, считаю, нужно подумать о своих казахстанских игроках. Для этого необходимо ввести, как было раньше, правило «лимитчиков». Пусть не два или три молодых футболиста должны будут появляться на поле, но хотя бы один — обязан. Когда я работал в «Тоболе», то, благодаря этому правилу, у нас появились и заиграли на высоком уровне Бауыржан Джолчиев и Ермек Куантаев. Если даже один «лимитчик» будет выходить на поле на матч в основе, то за время чемпионата постоянную игровую практику, меняя друг друга по разным причинам по ходу турнира, — из-за тех же травм или предупреждений, — будут получать три-четыре молодых игрока, и это поможет им заметно прогрессировать. Такое положение положительно будет отражаться и на пополнении игроками первой сборной команды. Сейчас руководители требуют результата от тренеров, и никто не будет ставить молодого футболиста, доверят место более опытному игроку. В той же молодежной сборной Казахстана у Владимира Никитенко много хороших футболистов, но мало кто из них получает достаточно игровой практики в КПЛ. Да и легионеров среднего уровня стало бы меньше в команде, если бы приходилось ставить в состав своего молодого казахстанского воспитанника. Уже руководители подумают, прежде чем заключать контракт с легионером: если уж брать, то более высокого уровня.



— Если к Вам поступит предложение от казахстанского клуба, Вы примете его?

— Если поступит такое предложение, то, обсудив все детали, которые в случае соприкосновения моих и работодателя взглядов сойдутся в одно целое, вполне бы принял такое предложение. Но, в любом случае, в известность об этом поставлю акима Павлодарской области, ведь устная договоренность у меня с ним была, и я не вел и не веду на данный момент переговоры с другими клубами.