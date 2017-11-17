Тебас: Ла Лига может закрыть «Камп Ноу» за оскорбительные кричалки фанатов

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«Кричалки о независимости не считаются оскорблением или подстрекательством к насилию. Но кричалки, в которых оскорбляются, например, Испания, Каталония или Андалусия, испанская федерация может рассмотреть и наложить на клуб санкции. Если другие инстанции согласятся, тогда лига может распорядиться закрыть «Камп Ноу», — цитирует Тебаса Marca.

Отмечается, что речь идёт о возможном закрытии стадиона на один или несколько матчей.