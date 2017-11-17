Мадридское дерби и чертова дюжина Лео Месси
«СЭ» анонсирует матчи двенадцатого тура ла лиги.
«СЭ» анонсирует матчи двенадцатого тура ла лиги.
«РЕАЛ» ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ НА «ВАНДА МЕТРОПОЛИТАНО»
Все внимание футбольной Испании на этих выходных будет сосредоточено на столице страны. Первое мадридское дерби сезона застанет соперников не в самой лучшей форме — тем интереснее должно получиться очное противостояние. «Реалу» необходима победа, чтобы сокращать 8 очков отставания от «Барселоны», «Атлетико» нужно побеждать просто потому, что для «матрасиков» нет ничего хуже поражения от «сливочных». «Королевский» клуб впервые выйдет на поле нового стадиона «атлетов» и будет надеяться, что наконец проснется Криштиану Роналду — с одной стороны, португалец в последних четырех дерби забил 6 мячей, с другой — в этом чемпионате у него всего один гол после 48 (!!!) ударов по воротам.
МЕССИ ЗАБЬЕТ «ЛЕГАНЕСУ» НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ
У Лионеля Месси неожиданно выдалась самая продолжительная «сухая» серия в нынешнем сезоне — аргентинец не забивает уже в трех матчах кряду. Зато он успел съездить в Россию, провел неделю в столице и под московским снегом точно успел соскучиться по мягкому климату Барселоны. В субботу каталонцев ждет непростой выезд к «Леганесу», но если верить статистике, всякий раз, когда Лео «молчал» на протяжении двух матчей подряд, в третьем он забивал не меньше двух. Сейчас у Месси +1 матч ожидания, так что на стадионе «Бутарке» можно ждать феерии от
«ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» РАСТЕРЗАЮТ «ПОПУГАЕВ»
У «Валенсии» начинается серия игр с каталонскими командами — в грядущем туре гостевой матч против «Эспаньола», через неделю домашняя встреча с «Барселоной». В преддверии поединка с
«СЕВИЛЬЯ» ВЕРНЕТСЯ В ИГРУ
Южане, после хорошего старта, вдруг взяли паузу, нахватали оплеух, в том числе, от московского «Спартака» (1:5), но сейчас понемногу возвращаются в колею. «Сельта» будет бодаться до последнего, но «Рамон Санчес Писхуан» должен добавить своим любимцам сил. Особенно, учитывая, насколько севильские болельщики соскучились по клубному футболу за 17 дней. Просто послушайте, как они поют!