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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мадридское дерби и чертова дюжина Лео Месси

«СЭ» анонсирует матчи двенадцатого тура ла лиги.

Источник: Reuters

«РЕАЛ» ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ НА «ВАНДА МЕТРОПОЛИТАНО»

Все внимание футбольной Испании на этих выходных будет сосредоточено на столице страны. Первое мадридское дерби сезона застанет соперников не в самой лучшей форме — тем интереснее должно получиться очное противостояние. «Реалу» необходима победа, чтобы сокращать 8 очков отставания от «Барселоны», «Атлетико» нужно побеждать просто потому, что для «матрасиков» нет ничего хуже поражения от «сливочных». «Королевский» клуб впервые выйдет на поле нового стадиона «атлетов» и будет надеяться, что наконец проснется Криштиану Роналду — с одной стороны, португалец в последних четырех дерби забил 6 мячей, с другой — в этом чемпионате у него всего один гол после 48 (!!!) ударов по воротам.

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МЕССИ ЗАБЬЕТ «ЛЕГАНЕСУ» НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ

У Лионеля Месси неожиданно выдалась самая продолжительная «сухая» серия в нынешнем сезоне — аргентинец не забивает уже в трех матчах кряду. Зато он успел съездить в Россию, провел неделю в столице и под московским снегом точно успел соскучиться по мягкому климату Барселоны. В субботу каталонцев ждет непростой выезд к «Леганесу», но если верить статистике, всякий раз, когда Лео «молчал» на протяжении двух матчей подряд, в третьем он забивал не меньше двух. Сейчас у Месси +1 матч ожидания, так что на стадионе «Бутарке» можно ждать феерии от сине-гранатовой «десятки». В его активе уже 12 голов — «чертову дюжину» он завтра точно разменяет. Команда ему поможет.

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«ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» РАСТЕРЗАЮТ «ПОПУГАЕВ»

У «Валенсии» начинается серия игр с каталонскими командами — в грядущем туре гостевой матч против «Эспаньола», через неделю домашняя встреча с «Барселоной». В преддверии поединка с сине-гранатовыми «летучим мышам» ни в коем случае нельзя давать слабину — поэтому «попугаям» должно достаться крепко, несмотря на то, что играть они будут дома. Подопечные Марселино показали лучший старт чемпионата в истории клуба, набрав 27 очков в 11 играх, и установили клубный рекорд, одержав верх над «Леганесом» в минувшем туре, — семь побед подряд в чемпионате в рамках одного сезона. Сбавлять темп нельзя — чемпионство само себя не завоюет.

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«СЕВИЛЬЯ» ВЕРНЕТСЯ В ИГРУ

Южане, после хорошего старта, вдруг взяли паузу, нахватали оплеух, в том числе, от московского «Спартака» (1:5), но сейчас понемногу возвращаются в колею. «Сельта» будет бодаться до последнего, но «Рамон Санчес Писхуан» должен добавить своим любимцам сил. Особенно, учитывая, насколько севильские болельщики соскучились по клубному футболу за 17 дней. Просто послушайте, как они поют!

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