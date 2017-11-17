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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Модрич и Карвахаль готовы сыграть с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич сможет принять участие в матче чемпионата Испании с «Атлетико».

Источник: AP 2017

Как сообщает AFP, хорват тренировался в общей группе «Реала» без ограничений. Предыдущие занятия он пропустил из-за небольшого повреждения.

Также вернулся в строй защитник «Реала» Дани Карвахаль, у которого были проблемы с сердцем.

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