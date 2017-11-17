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Модрич и Карвахаль готовы сыграть с «Атлетико»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич сможет принять участие в матче чемпионата Испании с «Атлетико».
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич сможет принять участие в матче чемпионата Испании с «Атлетико».
Как сообщает AFP, хорват тренировался в общей группе «Реала» без ограничений. Предыдущие занятия он пропустил
Также вернулся в строй защитник «Реала» Дани Карвахаль, у которого были проблемы с сердцем.