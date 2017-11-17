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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый стадион «Челси» может стать самым дорогим в Европе

Новый стадион «Челси» может стать самым дорогим в Европе.

Источник: Reuters

The Times сообщает, что лондонцы потратят на строительство арены вместимостью 60 тыс. мест более £ 1 млрд (около € 1,11 млрд). Ранее сообщалось, что с учётом стоимости участка смета достигнет £ 500−550 млн (около € 560 млн).

Отмечается, что после утверждения окончательного проекта сумма может возрасти в несколько раз. При этом на строительство нового стадиона потребуется пять-шесть лет.

Пока же самыми дорогими аренами считаются «Метлайф-Стэдиум» в Нью-Джерси и «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (оба — американский футбол). Оценочная стоимость — £ 1,2 млрд (около € 1,3 млрд).

Ожидается, что первая игра на новом стадионе состоится в сезоне-2024/25.

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