Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии

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Именно таким матчем открывается после паузы на матчи сборных очередной 12-й тур первенства английской премьер-лиги.

«Арсенал» на «Эмирейтс» в субботу примет «Тоттенхэм». Противостояние «канониров» и «шпор» обладает особенным градусом накала, а с недавних пор оно стало привлекать дополнительное внимание болельщиков, не связанных ни с одной из этих команд — ведь теперь речь идет о матче двух топ-команд, претендующих на все трофеи английского футбола. Ещё недавно «Тоттенхэм» существовал в тени своего «красного» соседа, однако, в последние годы ситуация изменилась — команды подравнялись, сделавшись не просто соседями по городу, а настоящими конкурентами в борьбе за чемпионство.

Комментарии главных тренеров

Арсен Венгер: «Не думаю, что Тоттэнхэм — фаворит лондонского дерби. У нас есть все, чтобы выиграть этот матч. Разумеется, мы хотим доказать фанатам, что способны побеждать сильные команды».

Маурисио Почеттино: «По-моему, Арсен Венгер заслушивает огромного уважения. Человек, который пять лет работает с одной командой, — определенно хороший тренер. 10 лет — очень хороший. А тот, кто уже больше 20 лет удерживает свою команду в топе английской премьер-лиги, является выдающимся специалистом».

Состояние команд

«Арсенал»: до поражения в прошлом туре от «Манчестер Сити», команда имела пятиматчевую беспроигрышную серию. На домашней арене «Арсенал» в этом сезоне ни разу не проиграл. правда были ничьи — с «Норвич Сити» (1:1) в Кубке страны и с «Црвеной Звездой» (0:0) в Лиге Европы. В чемпионате же команда на своей арене пока играет стабильно — пять побед в пяти матчах. Такими же показателями может похвастаться только «Манчестер Юнайтед». Главная проблема, которую предстоит решать Арсену Венгеру — определение оптимального состава на субботний матч. Косельни, Джака, Чемберс, Жиру, Уэлбек и Мустафи продолжают восстанавливаться после полученных травм.

«Тоттенхэм»: отлично выступает в этом сезоне не только на локальной арене, но и на европейской. Команда находится на третьем месте таблицы английского чемпионата (сразу после двух «Манчестеров»), и при этом только по разнице забитых и пропущенных мячей уступает занимающему вторую строчку «Юнайтед». К матчу против «Арсенала» коллектив Почеттино подходит после хоть и минимальной, но достаточно важной победы над «Кристал Пэлас». Под вопросом выход на поле нескольких основных футболистов, в числе которых Льорис, Вертонген, Алдервейрельд, Кейн и Алли.

Три последних матча между двумя командами, игравшиеся на «Эмирейтс», неизменно завершались ничейными результатами c одинаковым счетом — 1:1. Также, следует вспомнить, что «Арсенал» не знает поражений в родных стенах с марта этого года.

Матч начнется в субботу 18 ноября 2017 года в 15:30 по московскому времени.