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14:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Халк может перебраться в Англию

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк рассказал, что с ним связывался клуб английской премьер-лиги по поводу трансфера.

Источник: Reuters

Также на руках 31-летнего футболиста есть несколько предложений из других чемпионатов.

— Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов, — цитирует Mirror Халка. — Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае. У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии.

В футболе в любой момент может произойти то, чего вы никак не могли ожидать. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать.

Напомним, Халк перешел в «Шанхай Шанган» в 2016 году из «Зенита». В Китае футболист в 34 матчах забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.

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