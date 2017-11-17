Халк может перебраться в Англию

— Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов, — цитирует Mirror Халка. — Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае. У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии.