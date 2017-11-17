Халк может перебраться в Англию
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк рассказал, что с ним связывался клуб английской
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк рассказал, что с ним связывался клуб английской
Также на руках 31-летнего футболиста есть несколько предложений из других чемпионатов.
— Со мной связывался один клуб из английской
В футболе в любой момент может произойти то, чего вы никак не могли ожидать. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать.
Напомним, Халк перешел в «Шанхай Шанган» в 2016 году из «Зенита». В Китае футболист в 34 матчах забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.