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14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Австралийские клубы поставили ультиматум федерации

Глава ассоциации профессиональных команд Австралии Грег Гриффин на петербургском Sport Leaders Global Forum заявил, что до 30 ноября на континенте должна измениться структура управления главной футбольной ассоциации страны, а главные 10 клубов должны получить большую долю при голосовании в местном конгрессе.

По словам Гриффина, если этого не произойдет, то ситуация может стать неуправляемой.

— Мы, конечно, находимся в топ-15 самых посещаемых лиг мира, — сказал Гриффин корреспонденту «Спорт-Экспресса». — Но на настоящий момент игра стагнирует, находясь, по сути, в руках одной семьи — и нет причин не называть вещи своими именами. Семейный бизнес в федерации ведет нас в некуда. Посмотрите, есть «Аделаида», мой клуб. Есть «Сидней», есть «Мельбурн Виктори» и ряд других неплохих команд. Сейчас у нас есть и команда из сити-группы «Мельбурн Сити», есть «Брисбен Роар», которую поддерживает богатая группа бизнесменов из Индонезии. Мы хотим развиваться. По факту же в Австралии у ассоциации игроков нет голосов. У женского футбола нет голосов. 90 процентов голосов разделены между локальными федерациями. У некоторых из девяти таких федераций меньше 2000 членов.

Гриффин убежден, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира не благодаря федерации, а скорее вопреки ее деятельности.

— Негативных сторон у этого разговора будет много. Клубы, по сути, бунтуют. Такое вряд ли случится в Европе, где у клубов сильны ассоциации и вдобавок есть европейское собрание (ЕСА). Это не произойдет в Азии. Профессиональную игру за последние годы в Австралии загнали под корягу, и отступать нам, по сути, некуда. Австралийский мир футбола нуждается в том, чтобы в него были интегрированы австралийские футбольные люди, не только бизнесмены «от футбола». Нам нужны люди, которые готовы работать и создавать фантастическое футбольное сообщество.

Заседание конгресса футбола Австралии состоится 30 ноября.

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