Австралийские клубы поставили ультиматум федерации

По словам Гриффина, если этого не произойдет, то ситуация может стать неуправляемой.

— Мы, конечно, находимся в топ-15 самых посещаемых лиг мира, — сказал Гриффин корреспонденту «Спорт-Экспресса». — Но на настоящий момент игра стагнирует, находясь, по сути, в руках одной семьи — и нет причин не называть вещи своими именами. Семейный бизнес в федерации ведет нас в некуда. Посмотрите, есть «Аделаида», мой клуб. Есть «Сидней», есть «Мельбурн Виктори» и ряд других неплохих команд. Сейчас у нас есть и команда из сити-группы «Мельбурн Сити», есть «Брисбен Роар», которую поддерживает богатая группа бизнесменов из Индонезии. Мы хотим развиваться. По факту же в Австралии у ассоциации игроков нет голосов. У женского футбола нет голосов. 90 процентов голосов разделены между локальными федерациями. У некоторых из девяти таких федераций меньше 2000 членов.

Гриффин убежден, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира не благодаря федерации, а скорее вопреки ее деятельности.

— Негативных сторон у этого разговора будет много. Клубы, по сути, бунтуют. Такое вряд ли случится в Европе, где у клубов сильны ассоциации и вдобавок есть европейское собрание (ЕСА). Это не произойдет в Азии. Профессиональную игру за последние годы в Австралии загнали под корягу, и отступать нам, по сути, некуда. Австралийский мир футбола нуждается в том, чтобы в него были интегрированы австралийские футбольные люди, не только бизнесмены «от футбола». Нам нужны люди, которые готовы работать и создавать фантастическое футбольное сообщество.