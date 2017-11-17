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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

ТОП-5 самых худших тренеров КПЛ-2017

Корреспондент Vesti.kz продолжает подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз представляем материал о тренерах-неудачниках, не оправдавших надежды болельщиков и лишившихся своих постов по ходу чемпионата.

Зоран Вулич
С самого начала его кандидатура вызывала много вопросов. Все-таки на тренерском поприще не имел каких-либо значимых успехов, не считая чемпионства с «Шерифом» в Молдавии в сезоне-2015/2016. При всем уважении к молдавскому футболу, но с тираспольской командой было легче выиграть чемпионат, чем не выиграть.

При хорвате «нефтяники» в пяти турах не добыли ни одной победы. Кроме того, с команды было снято девять очков за долги перед бывшими сотрудниками. Позже шесть из них удалось вернуть. Но до этого руководство, похоже, осознало свою ошибку и расторгло контракт с Вуличем. Официальной причиной стали семейные обстоятельства хорватского специалиста.

Кстати, подобные доводы приводились и в предыдущих отставках Вулича. С ним «Атырау», мягко говоря, выглядел блекло. Да и некоторые непонятные трансферы в зимнее межсезонье не могли не сказаться на выступлении команды в начале сезона. Поэтому увольнение экс-наставника «Хайдука» и «Шерифа» стало бальзамом на израненную душу болельщиков.

Виктор Пасулько

Одиозная фигура. Несмотря на это, руководство «Окжетпеса» посчитало, что он станет достойной заменой Владимиру Муханову, ушедшему в «Актобе». У украинского специалиста было достаточно времени на выправление турнирной ситуации, так как кокшетаусцев принял в мае. Однако при нем синегорцы выступали неровно, чередуя победы с поражениями. А к осени они угодили в серьезную турнирную и психологическую яму, что побудило руководство 2 октября расстаться с тренером.

Как итог, третий приезд Пасулько в Казахстан обернулся для «Окжетпеса» дальнейшим вылетом в первую лигу. Интересно, о чем думали в клубе, когда приглашали тренера, работавшего в последние годы с малоизвестными командами низших дивизионов Италии, Люксембурга и не имевшего с ними успехов. Впрочем, это должно послужить хорошим уроком для других.

Алексей Еременко

Работа Еременко в КПЛ — сплошной парадокс. Под его руководством «Шахтер» показывал содержательную игру, но при этом не добивался ожидаемых результатов. К моменту его увольнения в конце мая карагандинцы потерпели восемь поражений при трех ничьих и всего трех победах, разместившись на девятом месте в таблице. Подобное положение дел естественно не могло устраивать как самого тренера, так и исполнительного директора клуба Аскара Абильдаева. В итоге, оба подали в отставку. Можно, конечно, сказать, что Еременко не хватило фарта, но результаты свидетельствуют о том, что со своей задачей он не справился.

Игорь Рахаев

От этого тренера ждали многого. Как-никак работал помощником Мирона Марковича в «Металлисте», затем самостоятельно тренировал харьковский клуб. Это к тому, что имел какой-то опыт работы с профессиональными клубами, также до переезда в Казахстан возглавлял «Зарю» из города Бельцы, и даже брал Кубок Молдавии. Увы, с «Актобе» у него не сложилось. «Красно-белые» с ним одержали лишь одну победу в девяти матчах, потерпев пять поражений. По признанию тренера, ему не хватило времени, чтобы свои наработки воплотить в жизнь. Также, по его словам, затянувшаяся адаптация легионеров сказывалась очень сильно на игре команды.

Может, Рахаев и покинул «Актобе» с чувством незаконченного дела, но сейчас трудно гадать, как бы выступили актюбинцы, останься он у руля команды до конца сезона. Все-таки футбол не терпит сослагательного наклонения, а в истории клуба он останется как один из тренеров, проваливших начало чемпионата.

Сергей Павлов.

Россиянин стал вторым тренером, кто по ходу минувшего сезона покинул «Атырау». Приглашался на место Зорана Вулича в роли кризисного-менеджера. В какой-то момент показалось, что ему удастся спокойно решить задачу по сохранению места в премьер-лиге. Но в дальнейшем «нефтяники» начали чаще проваливаться, в конце сезона выдали безвыигрышную серию из шести матчей, в одном из которых крупно уступили «Астане» (0:7).

В конечном счете, Павлова отправили в отставку, а спасать команду от вылета доверили тренеру по физподготовке Куанышу Кабдулову. И ему удалось справиться с этой нелегкой миссией. Тем не менее, Павлов недолго находился без работы, в октябре он возглавил плетущегося на последнем месте в ФНЛ (Футбольная национальная лига) «Ротор-Волгоград».

Откровенно говоря, провал Павлова в «Атырау» удивил. Ведь опыта ему было не занимать, а некоторые его предыдущие клубы показывали вполне симпатичную игру. Итог его работы в КПЛ оказался неутешительным: принял «Атырау» в апреле, а покинул команду в сентябре.

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