ТОП-5 самых худших тренеров КПЛ-2017
Корреспондент Vesti.kz продолжает подводить итоги минувшего сезона в казахстанской
Корреспондент Vesti.kz продолжает подводить итоги минувшего сезона в казахстанской
Зоран Вулич
С самого начала его кандидатура вызывала много вопросов.
При хорвате «нефтяники» в пяти турах не добыли ни одной победы. Кроме того, с команды было снято девять очков за долги перед бывшими сотрудниками. Позже шесть из них удалось вернуть. Но до этого руководство, похоже, осознало свою ошибку и расторгло контракт с Вуличем. Официальной причиной стали семейные обстоятельства хорватского специалиста.
Кстати, подобные доводы приводились и в предыдущих отставках Вулича. С ним «Атырау», мягко говоря, выглядел блекло. Да и некоторые непонятные трансферы в зимнее межсезонье не могли не сказаться на выступлении команды в начале сезона. Поэтому увольнение
Виктор Пасулько
Одиозная фигура. Несмотря на это, руководство «Окжетпеса» посчитало, что он станет достойной заменой Владимиру Муханову, ушедшему в «Актобе». У украинского специалиста было достаточно времени на выправление турнирной ситуации, так как кокшетаусцев принял в мае. Однако при нем синегорцы выступали неровно, чередуя победы с поражениями. А к осени они угодили в серьезную турнирную и психологическую яму, что побудило руководство 2 октября расстаться с тренером.
Как итог, третий приезд Пасулько в Казахстан обернулся для «Окжетпеса» дальнейшим вылетом в первую лигу. Интересно, о чем думали в клубе, когда приглашали тренера, работавшего в последние годы с малоизвестными командами низших дивизионов Италии, Люксембурга и не имевшего с ними успехов. Впрочем, это должно послужить хорошим уроком для других.
Алексей Еременко
Работа Еременко в КПЛ — сплошной парадокс. Под его руководством «Шахтер» показывал содержательную игру, но при этом не добивался ожидаемых результатов. К моменту его увольнения в конце мая карагандинцы потерпели восемь поражений при трех ничьих и всего трех победах, разместившись на девятом месте в таблице. Подобное положение дел естественно не могло устраивать как самого тренера, так и исполнительного директора клуба Аскара Абильдаева. В итоге, оба подали в отставку. Можно, конечно, сказать, что Еременко не хватило фарта, но результаты свидетельствуют о том, что со своей задачей он не справился.
Игорь Рахаев
От этого тренера ждали многого.
Может, Рахаев и покинул «Актобе» с чувством незаконченного дела, но сейчас трудно гадать, как бы выступили актюбинцы, останься он у руля команды до конца сезона.
Сергей Павлов.
Россиянин стал вторым тренером, кто по ходу минувшего сезона покинул «Атырау». Приглашался на место Зорана Вулича в роли
В конечном счете, Павлова отправили в отставку, а спасать команду от вылета доверили тренеру по физподготовке Куанышу Кабдулову. И ему удалось справиться с этой нелегкой миссией. Тем не менее, Павлов недолго находился без работы, в октябре он возглавил плетущегося на последнем месте в ФНЛ (Футбольная национальная лига) «Ротор-Волгоград».
Откровенно говоря, провал Павлова в «Атырау» удивил. Ведь опыта ему было не занимать, а некоторые его предыдущие клубы показывали вполне симпатичную игру. Итог его работы в КПЛ оказался неутешительным: принял «Атырау» в апреле, а покинул команду в сентябре.