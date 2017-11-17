Футболист Аршавин вошел в символическую сборную чемпионата Казахстана 2017 года

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе «Кайрата», забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой.