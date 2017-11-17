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13:46 (мск), источник: ТАСС

Футболист Аршавин вошел в символическую сборную чемпионата Казахстана 2017 года

ТАСС, 17 ноября. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вошел в символическую сборную из 22 лучших футболистов по итогам чемпионата Казахстана 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

Ранее бывший футболист сборной России вошел в число пяти лучших игроков турнира по итогам голосования, в котором принимали участие руководители, главные тренеры и капитаны команд-участниц.

Символическую сборную лучших игроков турнира определяли только главные тренеры команд. Аршавин вместе с Карлосом Фонсекой из павлодарского «Иртыша» признаны лучшими левыми полузащитниками.

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе «Кайрата», забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой.

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