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Кем нужно усилиться «Иртышу» в межсезонье
Павлодарский «Иртыш» в следующем сезоне представит Казахстан в Лиге Европы.
Павлодарский «Иртыш» в следующем сезоне представит Казахстан в Лиге Европы.
Ряд основных футболистов команда уже сохранила, а кем ей нужно укрепиться Sports.kz рассказал известный казахстанский специалист Тимур Сисенов.
— Если «Иртыш» хочет бороться в следующем году за высокие позиции в чемпионате, то нужно усилятся во всех линиях кроме вратарской. Если в воротах Давид Лория еще сможет хорошо отыграть, то вот приобрести нужно, прежде всего, забивного форварда. В свое время в составе павлодарцев выступал Улугбек Бакаев, вот именно такого нападающего и не хватает сейчас команде, — сказал Сисенов.