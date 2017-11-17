Кем нужно усилиться «Иртышу» в межсезонье

Ряд основных футболистов команда уже сохранила, а кем ей нужно укрепиться Sports.kz рассказал известный казахстанский специалист Тимур Сисенов.



— Если «Иртыш» хочет бороться в следующем году за высокие позиции в чемпионате, то нужно усилятся во всех линиях кроме вратарской. Если в воротах Давид Лория еще сможет хорошо отыграть, то вот приобрести нужно, прежде всего, забивного форварда. В свое время в составе павлодарцев выступал Улугбек Бакаев, вот именно такого нападающего и не хватает сейчас команде, — сказал Сисенов.