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12:33 (мск), источник: Sports.kz

Кем нужно усилиться «Иртышу» в межсезонье

Павлодарский «Иртыш» в следующем сезоне представит Казахстан в Лиге Европы.

Ряд основных футболистов команда уже сохранила, а кем ей нужно укрепиться Sports.kz рассказал известный казахстанский специалист Тимур Сисенов.

— Если «Иртыш» хочет бороться в следующем году за высокие позиции в чемпионате, то нужно усилятся во всех линиях кроме вратарской. Если в воротах Давид Лория еще сможет хорошо отыграть, то вот приобрести нужно, прежде всего, забивного форварда. В свое время в составе павлодарцев выступал Улугбек Бакаев, вот именно такого нападающего и не хватает сейчас команде, — сказал Сисенов.

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