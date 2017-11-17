Лерой Сане: Никакой я не король

Источник: Советский спорт

Хотя мог бы играть и за сборную Франции или Сенегала. О своих корнях, генах и мечтах Лерой Сане рассказал еженедельнику France Football.

«ТАК ДОСТАЛИ УЖЕ С ЭТОЙ ТАТУИРОВКОЙ!»

— Знаете, кто это сказал: «Жить со всей страстью, но быть терпимым к другим — это особый дар»?

— Не знаю.

— Клод Ле Руа — человек, в честь которого вас назвали, тренер сборной Сенегала, в которой играл ваш отец Сулейман.

— Вот оно что! Я не знал этого тренера, ни разу не видел, знаю только, что мое имя переводится как «король».

— Такое имя ко многому обязывает. Король должен царствовать!

— Не задумывался никогда над значением этого слова. Имя как имя. Да, для отца это слово значило много, но не для меня. Да, очень символично, но какой из меня король! (Смеется).

— Всему свое время…

— Да нет. Никакой я не король!

— Вашу семью много связывает с Францией — там работали дед с бабкой, отец играл за «Тулузу», тем не менее вы играете за сборную Германии…

— Но я ведь родился там и вырос. Да, родственники есть во Франции, но я считаю себя немцем. Никогда передо мной не стоял выбор — сборная Германии или Франции или сборная Сенегала. Моя родина — Германия.

— Тем не менее, на вашей спине есть какой-то сенегальский мотив.

— Да, сделал себе татуировку — карту Сенегала, но там еще и карта Германии. Уж извините, но карты Франции там нет. Почему карта Сенегала? Потому что отец там родился, потом переехал во Францию, но корни мои в Африке.

— Есть в этой монументальной татуировке и французская тема — момент матча одной восьмой финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Монако».

— Извините, не будем об этой татуировке. Уже надоело. Так меня уже достали с этой татуировкой, столько уже говорено об этом, люди болтают сами не знают что.

— На татуировке вы изображены в момент, когда празднуете гол в ворота «Монако». Это особое событие в вашей жизни?

— Тут главное, не гол «Монако» или какой-то другой команде, а гол в Лиге чемпионов. Да, я изображен после того, как забил «Монако» (пятый гол, «Манчестер Сити» выиграл 5:3 — прим. ред.). Не знаю, почему, но именно таким образом всегда праздную голы, еще с детства.

СКОРОСТЬ — ОТ ПАПЫ, АТЛЕТИЗМ — ОТ МАМЫ

— Ваш отец был один из первых африканцев в Бундеслиге (играл в частности за «Фрайбург», «Нюрнберг»), мама Регина Вебер — гимнастка, завоевала бронзу на Олимпийских играх 1984 года. Старались не отставать от них, чтобы не посрамить фамилию?

— Когда был маленький, и понятия не имел об их успехах в спорте, что они там выигрывали. Так что никогда не хотелось как-то перещеголять их. Просто хотел играть в футбол и получать от этого удовольствие.

— Но не так просто жить в чемпионской семье?

— Да, они много достигли и в жизни, и в спорте. Но на меня не было никогда никакого давления, в частности, когда объявил, что хочу стать профессиональным футболистом. И никогда для меня не было самоцелью завоевывать какие-то призы.

— Однако гены на лицо — скорость, резкость, сила, выносливость! Спасибо маме с папой!

— Да, отец был очень быстрый. Скорость — это от него. А физические качества, атлетизм — это мамино. Повезло, но гены это еще не залог успеха, нужно много работать, чтобы быть лучшим. У конкурентов ведь тоже свои козыри.

«НЕ МЫ, ИГРОКИ, ЗАКАЗЫВАЕМ МУЗЫКУ…»

— Вы самый дорогой немецкий футболист, «Манчестер Сити» выложил за вас 50 миллионов евро… Такой груз ответственности?

— Сколько стою, почему так дорого — не думаю об этом. Я то тут при чем! Так и говорю друзьям. И что замарачиваться на этот счет! Ну, заплатил за меня столько «Сити», его дело! Этим летом столько дорогих покупок было на футбольном рынке, но не мы игроки заказываем музыку. Клубы договариваются между собой.

— Как бы то ни было, если за футболиста столько платят, то и ждут соответственную отдачу…

— Дело не в качестве игрока, на самом деле, никто не стоит таких денег, каким бы классным футболистом ни был. Ведь мы не роботы. И не правильно нас оценивать в прямой зависимости от трансферной стоимости, повторю, мы не ставили никаких условий. Никто не говорил: «Вы должны заплатить за меня столько то!» Это все клубы — их политика.

— Но дело даже не в том, сколько за вас заплатили. От вас много ждут, потому что вы молодой, талантливый, перспективный… Не давит?

— Может, на кого-то давит, а на меня — нет. Главное для меня — не стоять на месте, учиться, и быть лучшим на тренировках и в каждом матче. Футбол — это моя жизнь. Так было всегда и везде. Я вырос в такой среде, где все гоняли мяч — друзья, брат, отец. Поэтому я выбрал эту профессию. Футбол для меня — это настоящая радость.

— Но футбол это еще и болельщики, СМИ, денежные отношения… Так много вещей, мешающих просто радоваться футболу.

— Когда ты молодой, все это здорово отвлекает. И по мере того, как растут ставки, концентрироваться на футболе и просто получать радость от него все труднее и труднее — надо выигрывать матчи, турниры, и на тебя так рассчитывают, строят грандиозные планы. И чем знаменитее клуб, тем больше давление. Но в том то и фокус — надо как-то при всем при этом и сохранять это первозданное ощущение радости и веселья от игры.

«КРИТИКА МНЕ ДО ЛАМПОЧКИ!»

— Год назад одна известная газета назвала вас «худшим новичком» в чемпионате Англии. Обиделись?

— Вот этот новость! Нигде такого не читал — ни в газетах, ни в журналах.

— Никто вам не говорил об этой публикации?

— Никто. Такого про себя никогда не читал. Другое дело интернет, социальные сети — там столько негатива! Но все это мне до лампочки. У каждого игрока есть неудачные периоды. Когда все путем, читаешь про себя — гений! Но сам то понимаешь, что все может в миг измениться. Поэтому мне плевать на все это. Одно могу сказать, люди часто забывают, что мне всего-то двадцать один год, что я не местный, приехал из Германии. Поэтому оценки их такие… притянуты за уши. Люди думают, раз за тебя столько заплатили, ты обязан быть всегда лучшим. Но это же невозможно! Даже самые великие футболисты не способны забивать в каждом матче. Поэтому надо просто делать свое дело и не слушать разных критиканов.

— «Самые великие футболисты» — это Месси, Криштиано Роналдо, Неймар, Гризманн… Далеко вам до них?

— Никогда не думал о таких вещах. Мне всего лишь двадцать один, они, знамо дело, старше, опытнее, достижений — уйма! Чтобы достичь их уровня, надо еще много пота пролить, сколько на это уйдет времени — кто же знает! Разве можно сказать наверняка: «Года через три-четыре буду таким же!» Но стараюсь…

— Чтобы достичь чего? Цель то какая — «Золотой мяч»?

— Конечно, Золотой мяч — это мечта! Но как я могу сказать наверняка, что получу его через три или через пять лет! Если бы сказал такое, вы бы рассмеялись и сказали, что есть еще много других замечательных футболистов, и все так же мечтают заполучить этот Мяч. Так что надо просто повышать свой класс, а там видно будет.

«ПОРАЖЕНИЕ ОТ “МОНАКО” — УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

— Как только прилетели в Манчестер, вы заявили, что выбрали этот клуб, потому что там работает Пеп Гвардиола…

— Я здесь именно из-за него! Ведь то, что он сделал в «Баварии» или «Барсе» — это фантастика! При нем игроки заиграли совсем в другой футбол. Причем перестройка не помешала им выигрывать турниры и призы. Я разговаривал с молодыми ребятами, которые с ним поработали, все говорили, что это чудо, а не тренер, что он столько дал. Его фишка — поднимать игроков на новый уровень, для этого он умеет заставить их пахать на тренировках.

— «Заставить пахать»… К молодым он более строг, чем к ветеранам?

— Да на самом деле не такой уж он и деспот! Конечно, нас молодых он гоняет больше, но знает, что мы к этому отнесемся с пониманием, ведь уже не пацаны какие-то. Он хочет, чтобы мы на поле все делали легко и непринужденно, чтобы принимали самые верные решения.

— «Сити», можно сказать, кузница молодых талантов, на них делают ставку…

— Это правильная политика. И мне легче — в команде много ребят моего возраста, у нас общие интересы. Но тут нужен обязательно оптимальный баланс молодых и опытных. Нельзя перебарщивать с молодыми, в трудный момент в каком-нибудь важном матче подведут — скажется нехватка опыта.

— Как раз этот случилось в матче с «Монако»…

— Да нет. Все немного сложнее… Причина — скорее психологического плана. Первую игру мы выдали просто класс, было такое чувство, что это ключевой матч сезона. Но у себя дома «Монако», видимо хотело победить сильнее. Как же безвольно мы играли в первом тайме! Были на себя не похожи, хотя на кону стоял выход в одну четвертую. Во втором тайме еще и не везло, а когда, наконец, забили, уже было поздно.

— А почему же «Монако» хотело победить сильнее, чем «Сити»?

— Не могу объяснить это. Конечно, вся команда мечтала пройти дальше. Но для этого надо было с первой минуты шевелиться, но… не получилось. Почему, не понятно.