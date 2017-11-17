Тренер «Шахтера» готов принять другой клуб КПЛ

Костанайцы, еще не объявившие об уходе россиянина Роберта Евдокимова, уже начали искать ему замену. Что касается павлодарского «Иртыша», то накануне клуб объявил о том, что Вячеслав Грозный покидает команду. По сообщениям болгарских СМИ, фаворитом на пост наставника павлодарцев является экс-тренер «Алтая» Илиан Илиев.

Большие шансы на то, чтобы возглавить один из этих клубов и у Ширмялиса, который ранее работал с «Акжайыком», «Ордабасы», молодежной сборной Казахстана и «Шахтером». При нем карагандинцы покинули зону вылета и завершили сезон на седьмом месте в КПЛ-2017.