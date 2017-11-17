Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
7 неловких вопросов сексологу
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
В России могут ввести налог на смерть
В РФ возбудили дело об убийстве чемпиона мира по кикбоксингу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
ЦСКА сыграет с сильнейшим клубом Европы в матче Евролиги
Виктория Лопырева стала студенткой
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
18Швед «Химки» не спас
10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Шахтера» готов принять другой клуб КПЛ

Наставник карагандинского «Шахтера» Саулюс Ширмялис в ближайшие дни может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители литовского специалиста ведут переговоры с двумя клубами премьер-лиги — костанайским «Тоболом» и павлодарским «Иртышом».

Костанайцы, еще не объявившие об уходе россиянина Роберта Евдокимова, уже начали искать ему замену. Что касается павлодарского «Иртыша», то накануне клуб объявил о том, что Вячеслав Грозный покидает команду. По сообщениям болгарских СМИ, фаворитом на пост наставника павлодарцев является экс-тренер «Алтая» Илиан Илиев.

Большие шансы на то, чтобы возглавить один из этих клубов и у Ширмялиса, который ранее работал с «Акжайыком», «Ордабасы», молодежной сборной Казахстана и «Шахтером». При нем карагандинцы покинули зону вылета и завершили сезон на седьмом месте в КПЛ-2017.

"На мой взгляд, от нас больше пользы". Данияр Елеусинов сравнил зарплаты футболистов и боксеров
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Ледовая битва в Гренобле: Осмонд против Загитовой
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Анатолий Бышовец назвал «группу смерти» для сборной России на ЧМ
Новости
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь