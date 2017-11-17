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10:43 (мск), источник: Советский спорт

Давид Луиз может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией защитника «Челси» Давида Луиза.

Источник: Reuters

Как сообщает Express, португальский специалист, работавший с бразильцем в лондонском клубе, готов пригласить его на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии повздорил с наставником «синих» Антонио Конте в преддверии матча против «МЮ». Защитник подверг критике тактический план итальянского специалиста, за что остался на скамейке запасных.

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