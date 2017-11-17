А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Давид Луиз может перебраться в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией защитника «Челси» Давида Луиза.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией защитника «Челси» Давида Луиза.
Как сообщает Express, португальский специалист, работавший с бразильцем в лондонском клубе, готов пригласить его на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии повздорил с наставником «синих» Антонио Конте в преддверии матча против «МЮ». Защитник подверг критике тактический план итальянского специалиста, за что остался на скамейке запасных.