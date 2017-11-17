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10:36 (мск), источник: Советский спорт

«Нынешний “ПСЖ” не внушает страх». Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал небольшое интервью французскому изданию L’Equipe.

Источник: Советский спорт

О своей игре

«Я счастлив, и стараюсь сохранять спокойствие. Я знаю, что могу стать еще лучше и сильнее, но для этого я должен еще больше работать на тренировках. Все смотрят на меня, как на звезду, или парня, который должен забивать в каждом матче. В противном случае, моя игра никого не интересует. Меня оценивают только по забитым мячам, что не всегда правильно».

О критике

«Я принимаю критику, но не могу сказать, что согласен с ней. Поэтому, я не читаю газет и не слушаю то, что мне говорят. В любом случае, у меня нет выбора. Приходится жить с этим. Я ведь не могу заставить замолчать весь мир».

О Лиге чемпионов

«Не могу сказать, что нынешний “ПСЖ” внушает страх. Наша команда — действующий победитель Лиги чемпионов. Мы выиграли турнир два раза подряд, и вы должны относиться к этому с уважением. Разумеется, мы хотели бы закончить групповой этап на первом месте, но самое главное — выход в плей-офф».

О планах на будущее

«Хочу семь детей, и столько же «Золотых мячей». Это говорит о том, что я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Пока у меня есть возможность играть, я буду делать все ради победы.

Сейчас я мечтаю о пятом «Золотом мяче». Такова моя цель на сегодня, а в следующем году я буду стремиться выиграть шестой трофей.

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