Ибсон: Бывало, выходили на тренировку немного с похмелья

Ибсону уже 34 года. Он покинул «Спартак» в 2011-м и долго скитался по клубам («Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Болонья», «Спорт Ресифи»), пока не осел в США. Полузащитник выступает за «Миннесоту Юнайтед» под привычным седьмым номером. В каждом матче проводит по 90 минут.
— У меня всё отлично, — рассказывает Ибсон. — Дети здоровы. Третий год играю в США. Адаптироваться было нетрудно. Как и в России. В обоих случаях меня отлично встретили.
— Какой чемпионат сильнее — РФПЛ или MLS?
— Я давно не следил за чемпионатом России. Лига MLS сильно поднялась. РФПЛ вроде тоже.
— На самом деле нет. В России экономят все клубы, кроме одного, ушли звёзды уровня Халка и Вальбуэна.
— Жаль. Я провёл в Москве замечательное время, встретил много хороших людей, так что сожалею. Надеюсь, ситуация наладится.
— Каково играть в чемпионате, где никто никогда не вылетает?
— Да, тут дивизионы независимы друг от друга. Такую систему внедрили, потому что она работает в НБА, НХЛ и других видах спорта. Но это не сказывается на зрелищности. Стадионы заполнены. Всё то же самое, просто ты не вылетишь. Принципиальных матчей хватает. Кстати, у меня в конференции даже «Динамо» есть (смеётся).
«Атланта» в этом году установила рекорд лиги — 71 тысяча зрителей
— Русские слова ещё помните?
— Я умею говорить
— Было с кем практиковаться?
— С нами тренировался россиянин, но я не помню его имени. Сейчас играет за «Нью-Йорк Космос» (речь про Евгения Старикова, выступавшего за «Томь» и «Ростов». — Прим. «Чемпионата»). А сейчас в моей команде
— В России и Бразилии футбол — главный вид спорта. А в США?
— Пока уступает баскетболу и хоккею, но ситуация меняется. Открываются футбольные школы. У нас даже в первом сезоне в MLS было 21−22 тысячи зрителей на каждом матче. А «Атланта» в этом году установила рекорд лиги — 71 тысяча!
— Несмотря на развитие футбола в стране, сборная США не попала на чемпионат мира впервые с 1986 года.
— Этого никто не ожидал! С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018.
— Между Россией и США тяжёлые отношения. Для нас зачастую американские команды — принципиальные соперники. А как американцы относятся к этому противостоянию в спорте и отсутствию сборной на ЧМ-2018?
— Насколько я вижу, в таком ключе никто не рассуждает. Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит.
«Мой уход из “Спартака” был правильным решением»
— Я читал невероятную историю, как после трансфера из «Коринтианса» в «Болонью» вас никто не встретил в аэропорту, и
—
— Ваши натянутые отношения с Карпиным — тоже выдумка?
— Да. Благодарю его за всё, что он сделал для меня. Карпин хорошо понимает футбол. Надеюсь, мы с ним ещё пересечёмся.
— Ваша реплика, когда вы покидали «Спартак»: «В клубе мне сказали, что будет лучше уйти».
— У меня была травма, и появилось предложение от «Сантоса». Серьёзный клуб, как и «Спартак». Мой трансфер был правильным решением для всех сторон.
— В «Спартаке» вам доверяли капитанскую повязку, но играли вы не так много. Даже ваш отец мне в интервью жаловался.
— Конечно, я хотел играть больше, но в команде хватало сильных футболистов. Увы, на поле есть место только для 11 человек. Несмотря ни на что, я был счастлив. Жаль только, что мы не взяли титул. Но в плане атмосферы в коллективе всё было славно.
— Спустя месяц после вашего отъезда игроки «Спартака» подрались в раздевалке — иностранцы против россиян.
— Хммм… При мне такого не было. У меня были хорошие отношения как с легионерами, так и с россиянами.
— Сколько раз при вас на базу приходили фанаты «Спартака» с претензиями?
— При мне это случилось один раз. Нормальная практика. То же самое делают в Бразилии. Если нет результатов, то торсида говорит с игроками, старается на них повлиять. Болельщики требовали, чтобы мы больше посвящали себя игре.
— И меньше — алкоголю?
— Да, об этом тоже шла речь.
— А были на то основания?
— Всё случается. У футболистов есть жизнь и помимо футбола. Почему бы не сходить с семьёй
— Слышал, что игроки могли прийти на тренировку в похмелье.
— Эти истории преувеличивают, но да, случается. Хотя, конечно, не перед матчами. За
«Родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака»
— Ваш самый памятный матч за «Спартак»?
— Игра против «Марселя» в Лиге чемпионов, когда мы победили с минимальным счётом. Если не ошибаюсь, отличился Алекс (на самом деле автогол Аспиликуэты после прострела Дмитрия Комбарова. — Прим. «Чемпионата»).
— Я думал, что вы назовете сумасшедший матч против ЦСКА — 3:3.
— Да, та встреча тоже останется со мной навсегда. Мы уступали, потом я забил и мы уже побеждали. Много эмоций.
— Сделав счет 3:2 в пользу «Спартака», вы даже заплакали.
— Это был такой момент… Я не играл, а тут вышел в дерби и забил. Очень жаль, что мы уступили по пенальти. Я за карьеру плакал только два раза. В московском дерби и когда вернулся в 2012-м году во «Фламенго» — клуб, который меня воспитал.
— У вас
— Дома в Бразилии хранятся футболки. А ещё мои родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака». Там разные — из РФПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы. На одних моё имя написано кириллицей, на других — латиницей.
— Что больше всего запомнилось за два года в России?
— Болельщики «Спартака». Они с нами были всегда: и на домашних, и на выездных играх. Мне нравилось в огромной Москве. В ней можно затеряться, но сейчас на телефонах такие программы, что невелика беда.
— От кого узнали о чемпионстве «Спартака»?
— Я слежу за командой в социальных сетях. Подписан в «Инстаграме» на Фернандо, его фотография сообщила о долгожданном титуле. Был счастлив, потому что переживаю за «Спартак». Сразу поздравил Фернандо. Мы немного знакомы, потому что играли друг против друга в Бразилии.
— Бывали хоть раз на новом стадионе «Спартака»?
— Пока нет. Я провёл в России два года. Два счастливых года. Очень хочу однажды вернуться в страну, с которой у меня столько связано.