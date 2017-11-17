Ибсон: Бывало, выходили на тренировку немного с похмелья

Источник: Reuters

Ибсону уже 34 года. Он покинул «Спартак» в 2011-м и долго скитался по клубам («Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Болонья», «Спорт Ресифи»), пока не осел в США. Полузащитник выступает за «Миннесоту Юнайтед» под привычным седьмым номером. В каждом матче проводит по 90 минут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.3502538071066% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUNcv0wh_2l/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? @ibson7silva ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Minnesota United FC (@mnufc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-17T22:25:27+00:00">Май 17 2017 в 3:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У меня всё отлично, — рассказывает Ибсон. — Дети здоровы. Третий год играю в США. Адаптироваться было нетрудно. Как и в России. В обоих случаях меня отлично встретили.

— Какой чемпионат сильнее — РФПЛ или MLS?

— Я давно не следил за чемпионатом России. Лига MLS сильно поднялась. РФПЛ вроде тоже.

— На самом деле нет. В России экономят все клубы, кроме одного, ушли звёзды уровня Халка и Вальбуэна.

— Жаль. Я провёл в Москве замечательное время, встретил много хороших людей, так что сожалею. Надеюсь, ситуация наладится.

— Каково играть в чемпионате, где никто никогда не вылетает?

— Да, тут дивизионы независимы друг от друга. Такую систему внедрили, потому что она работает в НБА, НХЛ и других видах спорта. Но это не сказывается на зрелищности. Стадионы заполнены. Всё то же самое, просто ты не вылетишь. Принципиальных матчей хватает. Кстати, у меня в конференции даже «Динамо» есть (смеётся).

«Атланта» в этом году установила рекорд лиги — 71 тысяча зрителей

— Русские слова ещё помните?

— Я умею говорить по-русски. Доброе утро! (Эти две фразы Ибсон произносит по-русски, в отличие от остального интервью. — Прим. «Чемпионата»).

— Было с кем практиковаться?

— С нами тренировался россиянин, но я не помню его имени. Сейчас играет за «Нью-Йорк Космос» (речь про Евгения Старикова, выступавшего за «Томь» и «Ростов». — Прим. «Чемпионата»). А сейчас в моей команде экс-игрок «Анжи» Вадим Демидов (норвежский защитник русского происхождения. — Прим. «Чемпионата»), но с ним мы больше по-испански общаемся.

— В России и Бразилии футбол — главный вид спорта. А в США?

— Пока уступает баскетболу и хоккею, но ситуация меняется. Открываются футбольные школы. У нас даже в первом сезоне в MLS было 21−22 тысячи зрителей на каждом матче. А «Атланта» в этом году установила рекорд лиги — 71 тысяча!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bakj0dHlZZb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">History will be made. Be there for it. . Get your tickets to our HOME playoff match at the link in our bio!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Atlanta United FC (@atlutd) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-23T00:58:09+00:00">Окт 22 2017 в 5:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Несмотря на развитие футбола в стране, сборная США не попала на чемпионат мира впервые с 1986 года.

— Этого никто не ожидал! С такими футболистами команда должна была проходить на ЧМ-2018.

— Между Россией и США тяжёлые отношения. Для нас зачастую американские команды — принципиальные соперники. А как американцы относятся к этому противостоянию в спорте и отсутствию сборной на ЧМ-2018?

— Насколько я вижу, в таком ключе никто не рассуждает. Здесь невыход сборной США не воспринимается как часть политического противостояния. Об этом вообще никто не говорит.

«Мой уход из “Спартака” был правильным решением»

— Я читал невероятную историю, как после трансфера из «Коринтианса» в «Болонью» вас никто не встретил в аэропорту, и из-за этого были отстранены сразу четыре руководителя клуба!

— Да-да, я слышал эту байку. В ней нет правды. Меня встретили и отвезли в отель. А потом разошлась выдумка.

— Ваши натянутые отношения с Карпиным — тоже выдумка?

— Да. Благодарю его за всё, что он сделал для меня. Карпин хорошо понимает футбол. Надеюсь, мы с ним ещё пересечёмся.

— Ваша реплика, когда вы покидали «Спартак»: «В клубе мне сказали, что будет лучше уйти».

— У меня была травма, и появилось предложение от «Сантоса». Серьёзный клуб, как и «Спартак». Мой трансфер был правильным решением для всех сторон.

— В «Спартаке» вам доверяли капитанскую повязку, но играли вы не так много. Даже ваш отец мне в интервью жаловался.

— Конечно, я хотел играть больше, но в команде хватало сильных футболистов. Увы, на поле есть место только для 11 человек. Несмотря ни на что, я был счастлив. Жаль только, что мы не взяли титул. Но в плане атмосферы в коллективе всё было славно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BL441kMgV-c/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Parabéns cachorro doido @welliton_w11 saudades meu amigo, muita saúde, paz e sucesso sempre⚽️??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ibson Silva (@ibson7silva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-23T02:35:42+00:00">Окт 22 2016 в 7:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Спустя месяц после вашего отъезда игроки «Спартака» подрались в раздевалке — иностранцы против россиян.

— Хммм… При мне такого не было. У меня были хорошие отношения как с легионерами, так и с россиянами.

— Сколько раз при вас на базу приходили фанаты «Спартака» с претензиями?

— При мне это случилось один раз. Нормальная практика. То же самое делают в Бразилии. Если нет результатов, то торсида говорит с игроками, старается на них повлиять. Болельщики требовали, чтобы мы больше посвящали себя игре.

— И меньше — алкоголю?

— Да, об этом тоже шла речь.

— А были на то основания?

— Всё случается. У футболистов есть жизнь и помимо футбола. Почему бы не сходить с семьёй куда-то в выходной? Я тут не вижу никакой проблемы. Бывает, что у тебя нет жены и ты немного перебарщиваешь.

— Слышал, что игроки могли прийти на тренировку в похмелье.

— Эти истории преувеличивают, но да, случается. Хотя, конечно, не перед матчами. За три-четыре дня до игры бывает, что человек немного перебирает. Мы же люди.

«Родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака»

— Ваш самый памятный матч за «Спартак»?

— Игра против «Марселя» в Лиге чемпионов, когда мы победили с минимальным счётом. Если не ошибаюсь, отличился Алекс (на самом деле автогол Аспиликуэты после прострела Дмитрия Комбарова. — Прим. «Чемпионата»).

— Я думал, что вы назовете сумасшедший матч против ЦСКА — 3:3.

— Да, та встреча тоже останется со мной навсегда. Мы уступали, потом я забил и мы уже побеждали. Много эмоций.

— Сделав счет 3:2 в пользу «Спартака», вы даже заплакали.

— Это был такой момент… Я не играл, а тут вышел в дерби и забил. Очень жаль, что мы уступили по пенальти. Я за карьеру плакал только два раза. В московском дерби и когда вернулся в 2012-м году во «Фламенго» — клуб, который меня воспитал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/-Hi7rbNKCs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Parabéns ao Flamengo pelos seus 120 anos. #raça #amor #paixão</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ibson Silva (@ibson7silva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-11-15T19:53:23+00:00">Ноя 15 2015 в 11:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас что-то сохранилось со спартаковской символикой?

— Дома в Бразилии хранятся футболки. А ещё мои родственники и друзья до сих пор ходят в майках «Спартака». Там разные — из РФПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы. На одних моё имя написано кириллицей, на других — латиницей.

— Что больше всего запомнилось за два года в России?

— Болельщики «Спартака». Они с нами были всегда: и на домашних, и на выездных играх. Мне нравилось в огромной Москве. В ней можно затеряться, но сейчас на телефонах такие программы, что невелика беда.

— От кого узнали о чемпионстве «Спартака»?

— Я слежу за командой в социальных сетях. Подписан в «Инстаграме» на Фернандо, его фотография сообщила о долгожданном титуле. Был счастлив, потому что переживаю за «Спартак». Сразу поздравил Фернандо. Мы немного знакомы, потому что играли друг против друга в Бразилии.