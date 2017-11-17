Немецкие СМИ выяснили, почему «Боруссия» отстранила Обамейянга от игры
Стали известны причины дисциплинарных взысканий в отношении нападающего дортмундской «Боруссии»
Стали известны причины дисциплинарных взысканий в отношении нападающего дортмундской «Боруссии»
Обамейянг отстранён от участия в выездном матче 12-го тура Бундеслиги со «Штутгартом», который состоится 17 ноября.
Согласно информации источника, причиной такого решения немецкого клуба стало 20-минутное опоздание Обамейянга на тренировку. Кроме того, в ходе поездки в Испанию габонский футболист участвовал в вечеринке и встретился с
С игроком и раньше случались истории подобного рода: в ноябре 2016 года он был отстранён