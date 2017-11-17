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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкие СМИ выяснили, почему «Боруссия» отстранила Обамейянга от игры

Стали известны причины дисциплинарных взысканий в отношении нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, сообщает Bild.

Источник: Reuters

Обамейянг отстранён от участия в выездном матче 12-го тура Бундеслиги со «Штутгартом», который состоится 17 ноября.

Согласно информации источника, причиной такого решения немецкого клуба стало 20-минутное опоздание Обамейянга на тренировку. Кроме того, в ходе поездки в Испанию габонский футболист участвовал в вечеринке и встретился с экс-форвардом команды Усманом Дембеле, который ныне защищает цвета «Барселоны». В социальных сетях опубликовано фото, запечатлевшее игрока со своим братом Вилли в ночном клубе. Обамейянг предпринял поездку в свободное от работы время, но это понравилось в руководстве «Боруссии» не всем.

С игроком и раньше случались истории подобного рода: в ноябре 2016 года он был отстранён экс-наставником команды Томасом Тухелем от участия в матче Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:0) из-за поездки в Милан. В апреле 2017 года он был наказан клубом за то, что использовал в матче с «Шальке-04» (1:1) чёрно-красную маску, празднуя гол в ворота соперника. Немецкие СМИ предположили, что эта маска использовалась в качестве рекламы Nike.

Боруссия Д
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