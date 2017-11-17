Немецкие СМИ выяснили, почему «Боруссия» отстранила Обамейянга от игры

Источник: Reuters

Обамейянг отстранён от участия в выездном матче 12-го тура Бундеслиги со «Штутгартом», который состоится 17 ноября.

Согласно информации источника, причиной такого решения немецкого клуба стало 20-минутное опоздание Обамейянга на тренировку. Кроме того, в ходе поездки в Испанию габонский футболист участвовал в вечеринке и встретился с экс-форвардом команды Усманом Дембеле, который ныне защищает цвета «Барселоны». В социальных сетях опубликовано фото, запечатлевшее игрока со своим братом Вилли в ночном клубе. Обамейянг предпринял поездку в свободное от работы время, но это понравилось в руководстве «Боруссии» не всем.