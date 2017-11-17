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08:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хавьер Эрнандес: Я не просил «Вест Хэм» продать меня

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес в своем Твиттере опроверг информацию о возможном трансфере зимой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что мексиканец попросил клуб продать его как можно скорее, так как он недоволен выступлением команды в сезоне.

— Это ложь, — написал Эрнандес. — Я обещал вкладывать все 100 процентов в улучшение ситуации. Мы все переживаем за «Вест Хэм». Я всегда об этом говорил. И я не просил продать меня в кратчайшие сроки.

Напомним, что клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 9 очков в 11 встречах. На счету мексиканского форварда 4 гола в этих матчах.

Вест Хэм Юнайтед
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