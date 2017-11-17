Хавьер Эрнандес: Я не просил «Вест Хэм» продать меня

Ранее в СМИ сообщалось, что мексиканец попросил клуб продать его как можно скорее, так как он недоволен выступлением команды в сезоне.

— Это ложь, — написал Эрнандес. — Я обещал вкладывать все 100 процентов в улучшение ситуации. Мы все переживаем за «Вест Хэм». Я всегда об этом говорил. И я не просил продать меня в кратчайшие сроки.