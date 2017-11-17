Криштиану Роналду: Хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что хочет завоевать не меньше семи «Золотых мячей».
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что хочет завоевать не меньше семи «Золотых мячей».
Также игрок хочет, чтобы у него было семеро детей. На данный момент у игрока трое детей:
— Пока я играю, стараюсь выиграть все возможные трофеи, — цитирует AS Роналду. — Сейчас моя мечта — пятый «Золотой мяч», а в следующем году — еще один…
Я очень рад, что я окружен детьми. Я их очень люблю. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семерых детей и столько же «Золотых мячей».