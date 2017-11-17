Криштиану Роналду: Хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»

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Также игрок хочет, чтобы у него было семеро детей. На данный момент у игрока трое детей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью от суррогатных матерей. Его невеста Джорджина Родригес в конце этого года должна родить футболисту четвертого ребенка — дочку, которую назвать Алана Мартина. Золотых мячей у Роналду уже четыре — 2008, 2013, 2014 и 2016 года.

— Пока я играю, стараюсь выиграть все возможные трофеи, — цитирует AS Роналду. — Сейчас моя мечта — пятый «Золотой мяч», а в следующем году — еще один…