«Боруссия» вывела из состава лидера команды по дисциплинарным причинам

Решение о наказании 28-летнего габонского футболиста объясняется дисциплинарными причинами.

По информации Bild, во время паузы в чемпионате Германии, связанной с матчами национальных сборных, Обамеянг летал в Барселону. В социальных сетях были опубликованы фотографии и видео из ночного клуба Shôko, где был футболист и его брат Вилли. На снимке видно, что на столе у братьев стоит шампанское. В Барселоне Обамеянг также навещал своего бывшего партнера по «Боруссии» Усмана Дембеле, который с нынешнего сезона выступает за каталонский клуб.

В прошлом сезоне габонец забил за «Боруссию» 40 мячей в 46 играх во всех турнирах. 31 гол в чемпионате Германии позволил ему стать лучшим бундеслиги. Второе место занял польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (30).

В текущем сезоне Обамеянг забил во всех турнирах 15 мячей в 17 встречах. В списке лучших бомбардиров чемпионата Германии он уступает только Левандовски (10 голов против 11).

Обамеянг родился во Франции, но на профессиональном уровне начал играть в футбол в Италии, где с 2007 года выступал за молодежную команду «Милана». При этом за основную команду «Милана» он не провел ни одного матча.

Итальянский клуб в течение нескольких лет отдавал форварда в аренду в разные французские команды — «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен». В «Боруссию» африканец перешел летом 2013 года из «Сент-Этьена». В дебютном матче в чемпионате Германии Обамеянг оформил хет-трик против «Аугсбурга».

В 2009 году нападающего пригласили в юношескую сборную Италии, но на международном уровне он дебютировал за молодежную команду Франции. В дальнейшем он принял решение выступать за сборную Габона, в которой играл его отец Пьер Обамеянг. В 55 матчах за национальную команду форвард забил 23 гола, став лучшим бомбардиром в истории сборной.