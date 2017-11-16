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22:05 (мск), источник: Sports.kz

«Тобол»: много шума, мало дела

Весьма неоднозначным оказался казахстанский футбольный сезон 2017 года для костанайского клуба. С одной стороны, «Тобол», наконец-то, сдвинулся с мертвой точки и после четырех (!) подряд лет постоянной «прописки» на седьмом месте в турнирной таблице КПЛ поднялся на две ступеньки выше. С другой, — ни для кого практически не секрет, что костанайцы располагают на данный момент возможностями решать гораздо более серьезные задачи, чем борьба за присутствие в первой пятерке Казахстанской Премьер-Лиги.

Заждались, конечно, больших успехов своих любимцев в Костанае… С 2010 года, когда местный футбольный клуб стал сильнейшим в стране еще при Халимжане Ержанове в качестве своего первого руководителя, лишь издали искоса поглядывает на пьедестал почета чемпионата страны «Тобол». В недавно завершившемся сезоне, казалось, костанайцы, наконец, просто обязаны были завоевывать, на худой конец, хотя бы путевку в квалификацию Лиги Европы-2018/2019… Как бы не так.

Можно много рассуждать теперь, конечно, о некоей черной полосе, в которую угодил в определенный момент «Тобол», да все никак с нее не сойдет, о какой-то несчастливой ауре, опустившейся на футбольный Костанай после единственного чемпионства в истории местного клуба… Но все это будет, по сути, пустой болтовней — и никак не более того. Просто, значит, вполне устраивают всех в регионе демонстрируемые его главной командой на данный момент результаты. Лишь до этих, получается, пределов по факту распространяются заявляемые местным областным руководством высокие амбиции в футболе.

Не сложился в итоге роман «Тобола» с Омари Тетрадзе — после отставки специалиста с поста главного тренера костанайской команды это стало очевидным для всех. Не пришелся ко двору тоболовцам игровой стиль, культивируемый этим наставником, не смог данный рулевой и зажечь игроков, мотивировать вверенную ему дружину на достижение больших высот. Турнирные баллы костанайцы теряли и там, где взять их было очень сложно, и там, где делать это, казалось, были совершенно не вправе. Все логически катилось к расставанию с главным тренером до истечения срока действия его контракта — и именно так все в итоге и произошло. Причем вместе с наставником в отставку подал и приведший его первый руководитель клуба.

Другое дело, что после перемен у руля костанайской дружины и в руководстве местного ФК разительных перемен к лучшему, которых все ожидали, в «Тоболе» вовсе не произошло. Селекционная работа в период летнего трансферного окна проходила без участия нового наставника команды Роберта Евдокимова и была проведена явно не самым лучшим образом. Вряд ли можно говорить о том, что прибывшее пополнение оказалось, в целом, сколько-нибудь сильнее группы игроков, отпущенной без сожалений на все четыре стороны. А, скажем, тот же всячески игнорируемый Тетрадзе Томаш Шимкович, оказавшийся в итоге в «Актобе», мог бы, представляется, очень серьезно помочь костанайцам во второй половине сезона 2017 года…

За два тура до финиша чемпионата страны в Премьер-Лиге «Тобол» оказался в очень выгодной для того, чтобы стать в КПЛ четвертым и завоевать вместе с тем еврокубковую путевку, турнирной ситуации. Все в этом вопросе зависело от самих костанайцев. Им нужно было побеждать в Караганде и выигрывать у «Атырау» в на своем поле. Увы и ах… В очном противостоянии «Шахтер» на родном стадионе уступать гостям не стал, а в последнем туре в Павлодаре проиграл иртышанам, пропустив единственный мяч в компенсированные к основному времени матча минуты… Плохая карма «Тобола», кто-нибудь заявит, вновь виновата во всем?.. Вот уж вряд ли.

Сложно сказать, какие задачи будут решать костанайцы в 2018 году. Не приходится сомневаться, что заявленной окажется борьба за медали чемпионата Казахстана, — но, как все уже знают, далеко не факт, что именно это и будет наблюдаться в реальности. Отличные условия в данном конкретном случае далеко не гарантируют успешного результата. Тем более, — когда всех на деле и так все устраивает…

Тобол Кс
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