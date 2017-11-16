«Тобол»: много шума, мало дела
Весьма неоднозначным оказался казахстанский футбольный сезон 2017 года для костанайского клуба. С одной стороны, «Тобол»,
Весьма неоднозначным оказался казахстанский футбольный сезон 2017 года для костанайского клуба. С одной стороны, «Тобол»,
Заждались, конечно, больших успехов своих любимцев в Костанае… С 2010 года, когда местный футбольный клуб стал сильнейшим в стране еще при Халимжане Ержанове в качестве своего первого руководителя, лишь издали искоса поглядывает на пьедестал почета чемпионата страны «Тобол». В недавно завершившемся сезоне, казалось, костанайцы, наконец, просто обязаны были завоевывать, на худой конец, хотя бы путевку в квалификацию Лиги Европы-2018/2019… Как бы не так.
Можно много рассуждать теперь, конечно, о некоей черной полосе, в которую угодил в определенный момент «Тобол», да все никак с нее не сойдет, о
Не сложился в итоге роман «Тобола» с Омари Тетрадзе — после отставки специалиста с поста главного тренера костанайской команды это стало очевидным для всех. Не пришелся ко двору тоболовцам игровой стиль, культивируемый этим наставником, не смог данный рулевой и зажечь игроков, мотивировать вверенную ему дружину на достижение больших высот. Турнирные баллы костанайцы теряли и там, где взять их было очень сложно, и там, где делать это, казалось, были совершенно не вправе. Все логически катилось к расставанию с главным тренером до истечения срока действия его контракта — и именно так все в итоге и произошло. Причем вместе с наставником в отставку подал и приведший его первый руководитель клуба.
Другое дело, что после перемен у руля костанайской дружины и в руководстве местного ФК разительных перемен к лучшему, которых все ожидали, в «Тоболе» вовсе не произошло. Селекционная работа в период летнего трансферного окна проходила без участия нового наставника команды Роберта Евдокимова и была проведена явно не самым лучшим образом. Вряд ли можно говорить о том, что прибывшее пополнение оказалось, в целом,
За два тура до финиша чемпионата страны в
Сложно сказать, какие задачи будут решать костанайцы в 2018 году. Не приходится сомневаться, что заявленной окажется борьба за медали чемпионата Казахстана, — но, как все уже знают, далеко не факт, что именно это и будет наблюдаться в реальности. Отличные условия в данном конкретном случае далеко не гарантируют успешного результата. Тем более, — когда всех на деле и так все устраивает…