Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Эмери: Неймар останется в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери развеял слухи о возможном уходе из парижского клуба нападающего Неймара.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери развеял слухи о возможном уходе из парижского клуба нападающего Неймара.
Ранее появились слухи, что бразилец несчастлив в «ПСЖ», в который перешёл из «Барселоны» в августе. Также сообщалось о намерении «Реала» приобрести 25-летнего форварда.
«Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется здесь. Самое важное — это поле и его выступление на нём. Я говорю с Неймаром, и это более важно, чем слухи. Адаптация для каждого футболиста проходит