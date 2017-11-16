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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери: Неймар останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери развеял слухи о возможном уходе из парижского клуба нападающего Неймара.

Источник: Reuters

Ранее появились слухи, что бразилец несчастлив в «ПСЖ», в который перешёл из «Барселоны» в августе. Также сообщалось о намерении «Реала» приобрести 25-летнего форварда.

«Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется здесь. Самое важное — это поле и его выступление на нём. Я говорю с Неймаром, и это более важно, чем слухи. Адаптация для каждого футболиста проходит по-разному. Мы делаем всё, чтобы помочь ему адаптироваться как можно лучше», — цитирует Эмери Sky Sports.

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