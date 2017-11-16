Жо сделал «Коринтианс» чемпионом Бразилии
А среди тех, кто празднует победу «Коринтианса», есть и Роналдо.
А среди тех, кто празднует победу «Коринтианса», есть и Роналдо.
Карьеру Жо нужно экранизировать. В ней есть всё для хорошего фильма: блестящие перспективы, противоречия, падения и преодоление. И, в данный момент,
В 2013 году, когда Жо признался, что перешёл в ЦСКА
2014 год: всё хорошо
Он стабильно выходил в основе «Атлетико Минейро», выиграл Кубок Либертадорес и Кубок конфедераций и рассчитывал попасть на чемпионат мира. И в итоге попал. Луис Фелипе Сколари выбирал игроков в соответствии с видением основной расстановки, и окончательный состав удивил многих. Без Миранды (который сейчас капитан Бразилии), Филипе Луиса, Коутиньо, зато с Энрике, Эрнанесом и Фредом. И Жо.
Он даже вышел один раз в стартовом составе — унизительном матче за третье место, в котором не отметился ни одним ударом. После этого Жо загрустил. Позже он скажет, что пристрастился к алкоголю ещё в России. Хм, это, возможно, сказалось на его карьере в Англии, но вряд ли проблемы с алкоголем преследовали Жо, когда он забивал японцам на Кубке конфедераций или аргентинскому «Арсеналу» в Кубке Либертадорес. Скорее, можно сказать, что после неудачного ЧМ проблемы с дисциплиной возобновились.
2015 год: всё наоборот
Нападающий несколько раз опаздывал на тренировки. Он совсем перестал забивать. В «Атлетико» его оштрафовали, но продолжали доверять и не отпустили, несмотря на интерес нескольких команд. В том числе — ЦСКА и «Боруссии» Д. Но в конце 2014 года у руководства кончилось терпение. Технический директор Эдуардо Малуф сообщил, что Жо больше не будет играть за команду. Он также был отстранён от тренировок.
Дальше — ОАЭ. Оказалось, что для чемпионата Эмиратов квалификации Жо вполне достаточно. Он забил восемь голов в 13 матчах и выиграл местный чемпионат. На волне этого успеха он отправился в Китай. «Цзянсу Сунин» тогда возглавлял Дан Петреску. Его команда долго боролась за первое место с «Гуанчжоу Эвергранд», но в этом было больше заслуги других бразильцев — Алекса Тейшейры и Рамиреса. Руководство быстро решило, что им нужен новый звёздный нападающий. Купили Джексона Мартинеса, а Жо оказался в дубле: лимит не позволял ему играть. По крайней мере, на этом экзотическом отрезке карьеры Жо бросил пить. В октябре 2016 года он стал свободным агентом.
2016 год: всё сначала
Месяц Жо тренировался и искал новую команду. Но нашёл старую. «Коринтианс» уже пять лет живёт в режиме жёсткой экономии, продавая игроков на десятки миллионов и покупая за копейки. Прошлой зимой «Коринтианс» тоже отпустил несколько игроков, в том числе Алешандре Пато. Жо подписал контракт в ноябре, но приводил себя в порядок ещё несколько месяцев и пропустил чемпионат штата Паулиста. К началу чемпионата страны он был готов.
Первый матч — первый гол. После пяти туров, когда у Жо было шесть голов и передач, стало ясно, что это не был просто эмоциональный всплеск. Тренер Фабио Карилле поставил команде грамотную игру от обороны, в матчах с сильными соперниками «Коринтианс» легко уступает по 65% владения мячом. Жо на острие, он забил 18 голов в чемпионате. Для сравнения, второй бомбардир «Коринтианса», знакомый нам Жадсон, забил всего пять раз.
Формально титул тоже принёс Жо: его дубль переломил игру и позволил обыграть «Флуминенсе». Потом точку поставил Жадсон, и в этот момент на трибунах началось безумие.
После матча Жо был образцово скромен и благодарил бога.
«Как я объясняю нашу победу? Никто не может победить без бога. Ещё хочу поблагодарить болельщиков. Торсида верила с первого дня. После прошлого сезона нас критиковали, но на критику нужно отвечать не словами, а работой. Вся команда много работала, это принесло результат».
Среди той части
Что касается Жо, ему сейчас 30 лет, и он лучший бомбардир и чемпион Бразилии. Он пока ни слова не сказал про сборную, и это правильно. Но с его безумной карьерой ни в чём нельзя быть уверенным.