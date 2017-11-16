Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
7 неловких вопросов сексологу
Всех россиян без исключения сделают валютными резидентами
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.11
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
17.11
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше?
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доходы «Манчестер Юнайтед» выросли на 17 процентов

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эдвард Вудворд представил квартальный отчет по доходам команды.

Источник: Reuters

По сравнению с первым кварталом, прибыль клуба выросла на 17 процентов.

Сумма дохода составила 141 миллион фунтов стерлингов, а размер долга клуба уменьшился до 268,1 миллиона фунтов стерлингов. Большую роль в формировании квартального бюджета сыграло подписание контракта с нападающим Ромелу Лукаку, полузащитником Неманьей Матичем и защитником Виктором Линделефом. Также предсезонный тур в Америку стал одной из основных статей дохода. Прибыль клуба в день игры выросли на 33 процента и составили 22,4 миллиона фунтов стерлингов за матч.

— Прошло чуть более четверти сезона, — цитирует The Sun Вудворда. — Это говорит о том, что впереди нас ждет еще много интересного. В Лиге чемпионов мы выиграли все четыре матча, прошли в четвертьфинал Кубка лиги и с нетерпением ждем следующих нескольких месяцев, когда количество игр начнет расти. Прогнозируется, что годовой доход составит приблизительно 575−585 миллионов фунтов стерлингов.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Страшная травма Лунева. Жуткие кадры
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
В гостях у Галицкого. Как поведут себя фанаты «Спартака»?
Клубы НХЛ проявляют интерес к игрокам ЦСКА и «Ак Барса»
Перу: Помощь чилийцев, переговоры с Фалькао и 700 тысяч фанатов
Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче КХЛ
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
Новости
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь