Доходы «Манчестер Юнайтед» выросли на 17 процентов
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эдвард Вудворд представил квартальный отчет по доходам команды.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эдвард Вудворд представил квартальный отчет по доходам команды.
По сравнению с первым кварталом, прибыль клуба выросла на 17 процентов.
Сумма дохода составила 141 миллион фунтов стерлингов, а размер долга клуба уменьшился до 268,1 миллиона фунтов стерлингов. Большую роль в формировании квартального бюджета сыграло подписание контракта с нападающим Ромелу Лукаку, полузащитником Неманьей Матичем и защитником Виктором Линделефом. Также предсезонный тур в Америку стал одной из основных статей дохода. Прибыль клуба в день игры выросли на 33 процента и составили 22,4 миллиона фунтов стерлингов за матч.
— Прошло чуть более четверти сезона, — цитирует The Sun Вудворда. — Это говорит о том, что впереди нас ждет еще много интересного. В Лиге чемпионов мы выиграли все четыре матча, прошли в четвертьфинал Кубка лиги и с нетерпением ждем следующих нескольких месяцев, когда количество игр начнет расти. Прогнозируется, что годовой доход составит приблизительно 575−585 миллионов фунтов стерлингов.