На те же грабли. Почему «Тоболу» не стоит менять тренера

Источник: РИА "Новости"

Российский тренер «Тобола» Роберт Евдокимов после матча с «Атырау» в последнем туре намекнул, что в скором времени покинет команду. Корреспондент Vesti.kz выяснил, что такая вероятность действительно существует и анализирует, почему это плохо для костанайской команды.

Аким Костанайской области футбольный. Обожает этот вид спорта и местной команде уделяет немало внимания. Он знает, что болельщики «Тобола» соскучились по большим победам и предстоит провести большой объем работы, чтобы добиться успеха.

Одним из этих шагов стало приглашение квалифицированного тренера. Роберт Евдокимов в России, без преувеличения, считается одним из перспективных специалистов. С низов поднял «Оренбург», выведя клуб в премьер-лигу, при этом имея скромные финансовые возможности. По оценкам экспертов команда в высшем дивизионе не выглядела мальчиком для битья. Пожалуй, не хватило фарта и парочки квалифицированных игроков линии атаки.

Даже после вылета «Оренбурга» в СМИ активно писали о том, что Евдокимов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» и «Крыльев Советов». Как завершился контракт с оренбуржцами, тренер не уехал отдыхать, а отправился на стажировку, куда старается выбираться как только появляется возможность. Евдокимов учится, старается следовать современным методикам и не чурается перенимать что-то новое от зарубежных коллег.

Вообще, «Тобол» при нем выступал ни шатко, ни валко. В пятнадцати матчах было добыто шесть побед, также костанайцы четырежды сыграли вничью. Имело место нестабильность в результатах, правда, этому есть объяснение в виде потери в летнее трансферное окно ряда основных футболистов, в числе которых Джордже Деспотович, Душан Савич, Томаш Шимкович, Асхат Тагыберген, Сергей Малый и другие. Даже Тохтар Жангылышбай в «Тоболе» более-менее смотрелся убедительно и казалось, вот-вот его «прорвет». Случилось это уже в Кызылорде. Теперь впервые за несколько лет Тохтар не поменяет команду в межсезонье.

Конечно, приход Аздрен Лулаку, Дидара Жалмукана и Эгона Вуха внушало оптимизм болельщикам из Костаная, однако в полной мере заиграть в команде они не смогли. Сложилось впечатление, что в «Астане» Аздрен и Дидар выглядели на порядок сильней.

Сейчас же, после того, как еврокубковое место на будущий сезон было упущено, в руководстве «Тобола» уже практически приняли решение расстаться с Евдокимовым. Для этого даже есть полное основание — невыполнение результата. Однако и на стороне россиянина есть плюсы.

Тренерская чехарда в Костанае не прекращается уже долгие годы и есть сомнение, что это когда-нибудь закончится. Давно уже известно, что любому тренеру для построения боеспособного коллектива потребуется время и игру свою «Тобол» нашел уже в концовке сезона. Зрителям понравился тот футбол, который демонстрировали костанайцы. Доказательство тому — количество болельщиков на трибунах стадиона. Вновь фарт подвел Евдокимова, как и в России. С мечтой о Лиге Европы придется распрощаться как минимум на год…

Футболисты о нем отзываются с положительной стороны, и не против продолжить работу с этим специалистом. Атмосфера в команде в отличие от других клубов хорошая. Да, Евдокимов иногда перебарщивает с эмоциями, но такова уж профессия тренера. В этом плане он старается быть прямым. От неудобных вопросов журналистов не уходит, отвечает предельно корректно. Даже опрос, организованный в социальных сетях среди болельщиков, показал, что любители футбола из Костаная довольны им и хотели бы, чтобы Евдокимов продолжил работу.