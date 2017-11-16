Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
Владелец «Монако» Рыболовлев продал картину да Винчи за 382 миллиона евро
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев на аукционе в
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Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев на аукционе в
Произведение искусства было куплено за 382 миллиона евро, что стало мировым рекордом.
Отметим, что россиянин приобрел картину в 2013 году за 67 миллионов евро.