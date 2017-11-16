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17:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Монако» Рыболовлев продал картину да Винчи за 382 миллиона евро

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев на аукционе в Нью-Йорке продал картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», сообщает L`Equipe.

Источник: РИА "Новости"

Произведение искусства было куплено за 382 миллиона евро, что стало мировым рекордом.

Отметим, что россиянин приобрел картину в 2013 году за 67 миллионов евро.

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