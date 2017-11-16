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14:01 (мск), источник: Р-Спорт

Грозный покинул пост главного тренера «Иртыша»

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Украинский специалист Вячеслав Грозный ушел с поста главного тренера павлодарского «Иртыша» в связи с истечением контракта, сообщается на официальном сайте казахстанского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Грозный, известный по работе в московском «Спартаке» и грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмате»), возглавил «Иртыш» в августе. Под руководством 61-летнего специалиста павлодарцы провели десять матчей в чемпионате Казахстана, из которых три выиграли и четыре завершили вничью.

«Иртыш» занял четвертое место в национальном чемпионате и гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.

Иртыш П
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