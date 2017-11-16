Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
Грозный покинул пост главного тренера «Иртыша»
МОСКВА, 16 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 16 ноя —
Грозный, известный по работе в московском «Спартаке» и грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмате»), возглавил «Иртыш» в августе. Под руководством 61-летнего специалиста павлодарцы провели десять матчей в чемпионате Казахстана, из которых три выиграли и четыре завершили вничью.
«Иртыш» занял четвертое место в национальном чемпионате и гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.