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15:15 (мск), источник: БЕЛТА

Выбежавший на поле болельщик возместил штраф БАТЭ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщик, выбежавший на поле «Борисов-Арены» 28 октября во время матча с «Нафтаном», полностью возместил штраф, наложенный на БАТЭ футбольной федерацией. Информация об этом размещена на официальном сайте борисовского клуба, сообщает БЕЛТА.

Нарушивший порядок болельщик объяснил свое поведение переполнявшими эмоциями после несправедливого, по его мнению, назначения пенальти в ворота БАТЭ. После того, как страсти улеглись, фанат понял, что его поступок стал причиной наказания команды и решил возместить клубу сумму штрафа — 70 базовых величин (1 БВ — Br23).

Подобный инцидент произошел на «Борисов-Арене» и 28 сентября, когда во время матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» на поле также выбежал болельщик. За это УЕФА оштрафовал ФК БАТЭ на 5 тыс. евро. Штраф был уплачен полностью, после чего клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму.

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