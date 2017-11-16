Выбежавший на поле болельщик возместил штраф БАТЭ

Нарушивший порядок болельщик объяснил свое поведение переполнявшими эмоциями после несправедливого, по его мнению, назначения пенальти в ворота БАТЭ. После того, как страсти улеглись, фанат понял, что его поступок стал причиной наказания команды и решил возместить клубу сумму штрафа — 70 базовых величин (1 БВ — Br23).

Подобный инцидент произошел на «Борисов-Арене» и 28 сентября, когда во время матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» на поле также выбежал болельщик. За это УЕФА оштрафовал ФК БАТЭ на 5 тыс. евро. Штраф был уплачен полностью, после чего клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму.