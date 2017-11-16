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09:18 (мск), источник: ТАСС

«Коринтианс» стал чемпионом Бразилии в седьмой раз в истории

ТАСС, 16 ноября. «Коринтианс» из Сан-Паулу обыграл «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро со счетом 3:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии по футболу и досрочно обеспечил себе победу в первенстве.

Источник: Reuters

В составе хозяев дубль оформил Жо (47-я и 49-я минуты), который с 2006 по 2008 год играл за московский ЦСКА. Также гол забил Жадсон (85), выступавший с 2005 по 2012 год за донецкий «Шахтер». У гостей отличился Энрике (2).

В активе «Коринтианса» 71 очко после 35 туров. Ближайшим преследователем команды из Сан-Паулу является «Гремио», набравший 61 очко за 35 туров. Таким образом, «Коринтианс» стал недосягаем для соперников за три тура до конца чемпионата и гарантировал себе победу в соревновании. «Флуминенсе» занимает 14-е место в чемпионате, на счету команды 43 очка.

«Коринтианс» в седьмой раз в своей истории выиграл чемпионат Бразилии. Последний раз клуб выигрывал первенство страны в 2015 году. По количеству чемпионств «Коринтианс» вышел на третье место среди всех бразильских клубов. Только «Палмейрас» (9) и «Сантос» (8) побеждали в чемпионате больше.

В следующем матче 19 ноября «Коринтианс» сыграет на выезде с «Фламенго». Днем позже «Флуминенсе» на своем поле примет «Понте-Прету».

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