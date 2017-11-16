Неймар со слезами на глазах дважды просил Бартомеу разорвать соглашение с «ПСЖ»

Согласно информации источника, Неймар дважды при свидетелях обращался со слезами на глазах к президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу, умоляя его сделать всё возможное, чтобы переход в «ПСЖ» не состоялся.

За Неймара, перешедшего в «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона, каталонский клуб получил € 222 млн. Испанские СМИ в последнее время сообщали, что игрок разочаровался в своём решении и испытывает ностальгию по тем временам, когда защищал цвета сине-гранатовых. Отмечалось также, что Неймар покинул клуб, не желая находиться в тени аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Мессии и стремясь играть роль первой скрипки в парижской команде. Кроме того, сообщалось, что теперь его намерен приобрести мадридский «Реал».