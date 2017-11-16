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02:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: После трёх поражений подряд «Халл Сити» должен побеждать

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал оценку предстоящей встрече с «Ипсвич Таун» в рамках 17-го тура Чемпионшипа.

Специалист заявил о необходимости прервать удручающую серию поражений, состоящую из трёх матчей.

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«Мы потерпели три поражения подряд, и если мы хотим изменить ситуацию в таблице, изменить свои настроение и уверенность, то должны побеждать. Теперь до марта не будет матчей сборных, и это хорошо для нас, поскольку в составе много игроков, выступающих в национальных командах. Это даёт нам небольшое преимущество.

Мы усердно работали в течение последней недели с половиной состава, футболистами, которые были доступны для тренировок. Конечно, некоторые выступали в своих сборных, а ряд наших игроков в этот период получили время для восстановления», — цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.

Занимающий 20-е место в турнирной таблице «Халл Сити» встретится с «Ипсвич Таун» 18 ноября, игра начнётся в 18:00 мск.

Халл Сити
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