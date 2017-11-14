Футболист «Барселоны» выбыл на месяц из-за полученной в России травмы

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В первом тайме преимущество было у аргентинцев, и к 36-й минуте они повели со счетом 2:0. Счет на 27-й минуте открыл Эвер Банега, после чего отличился Серхио Агуэро. Нигерия отыграла один мяч еще до перерыва — на 44-й минуте отметился Келечи Ихеаначо.

В начале второго тайма нигерийцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Алекс Ивоби на 52-й минуте сравнял счет, а затем Идову забил третий гол в ворота сборной Аргентины. Ассистировал обоим Ихеаначо. Окончательный счет на 73-й минуте установил Ивоби, голевую передачу которому отдал Ахмед Муса.

На прошлой неделе сборная Аргентины на реконструированных «Лужниках» переиграла российскую национальную команду со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Агуэро.

Маскерано провел в обоих товарищеских матчах по 90 минут. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие только в игре с Россией. После этого он вернулся в Барселону.