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20:36 (мск), источник: РБК-Спорт

Футболист «Барселоны» выбыл на месяц из-за полученной в России травмы

«Барселона» на четыре недели потеряла основного защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Он вернулся из сборной Аргентины с травмой задней поверхности бедра, полученной в товарищеском матче против Нигерии (2:4). Встреча состоялась накануне в Краснодаре.

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В первом тайме преимущество было у аргентинцев, и к 36-й минуте они повели со счетом 2:0. Счет на 27-й минуте открыл Эвер Банега, после чего отличился Серхио Агуэро. Нигерия отыграла один мяч еще до перерыва — на 44-й минуте отметился Келечи Ихеаначо.

В начале второго тайма нигерийцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Алекс Ивоби на 52-й минуте сравнял счет, а затем Идову забил третий гол в ворота сборной Аргентины. Ассистировал обоим Ихеаначо. Окончательный счет на 73-й минуте установил Ивоби, голевую передачу которому отдал Ахмед Муса.

На прошлой неделе сборная Аргентины на реконструированных «Лужниках» переиграла российскую национальную команду со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Агуэро.

Маскерано провел в обоих товарищеских матчах по 90 минут. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие только в игре с Россией. После этого он вернулся в Барселону.

В нынешнем сезоне каталонский клуб лидирует в чемпионате Испании, набрав в 11 матчах 31 очко. Ближайший преследователь — «Валенсия» — отстает на четыре балла. В Лиге чемпионов «Барселона» также возглавляет свою группу D, набрав в четырех матчах 10 очков. Маскерано провел в нынешнем сезоне 10 матчей: шесть — в чемпионате Испании, два — в Лиге чемпионов, один — в Кубке Испании и еще один — в Суперкубке страны.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  Брайн Оладапо Идову 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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