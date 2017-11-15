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Юрген Клопп не присутствовал на тренировке «Ливерпуля» из-за госпитализации
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Сообщается, что немецкий специалист почувствовал недомогание накануне вечером и посетил одну из больниц Ливерпуля. Причины недомогания специалиста не сообщаются. Известно, что на данный момент Клопп чувствует себя лучше, никаких операций не требуется. Вечером в среду специалист будет выписан.
В ближайшем матче «Ливерпуль», который является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, 18 ноября примет «Саутгемптон» в рамках 12-го тура чемпионата Англии.