Юрген Клопп не присутствовал на тренировке «Ливерпуля» из-за госпитализации

Сообщается, что немецкий специалист почувствовал недомогание накануне вечером и посетил одну из больниц Ливерпуля. Причины недомогания специалиста не сообщаются. Известно, что на данный момент Клопп чувствует себя лучше, никаких операций не требуется. Вечером в среду специалист будет выписан.