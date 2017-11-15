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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

Юрген Клопп не присутствовал на тренировке «Ливерпуля» из-за госпитализации

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп в среду не присутствовал на тренировке команды из-за госпитализации, сообщает The Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что немецкий специалист почувствовал недомогание накануне вечером и посетил одну из больниц Ливерпуля. Причины недомогания специалиста не сообщаются. Известно, что на данный момент Клопп чувствует себя лучше, никаких операций не требуется. Вечером в среду специалист будет выписан.

В ближайшем матче «Ливерпуль», который является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, 18 ноября примет «Саутгемптон» в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

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