«Барселона» на четыре недели лишилась Маскерано

Источник: Reuters

Футболист получил повреждение в товарищеской игре с Нигерией (2:4). Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Маскерано отыграл 90 минут, но по возвращении в клуб врачи диагностировали у него повреждение бедра правой ноги. На восстановление Хавьеру Маскерано потребуется четыре недели.