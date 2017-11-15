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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» на четыре недели лишилась Маскерано

Полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано вернулся в расположение клуба с травмой.

Источник: Reuters

Футболист получил повреждение в товарищеской игре с Нигерией (2:4). Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Маскерано отыграл 90 минут, но по возвращении в клуб врачи диагностировали у него повреждение бедра правой ноги. На восстановление Хавьеру Маскерано потребуется четыре недели.

Таким образом, Маскерано не поможет «Барселоне» минимум в четырёх матчах чемпионата Испании с «Леганесом» (18 ноября), «Валенсией» (26 ноября), «Сельтой» (3 декабря) и «Вильярреалем» (10 декабря).

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