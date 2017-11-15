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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Sky Sports: «Халл Сити» не вылетит из чемпион-лиги, но и не поднимется выше

Авторитетный портал Sky Sports опубликовал прогноз на оставшуюся часть сезона в чемпион-лиге.

Источник: Reuters

По оценкам экспертов, вероятность вылета «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого невысока — примерно 6 процентов. По данному показателю клуб располагается в середине турнирной таблицы. Вероятность выхода, впрочем, тоже крайне мала — всего 1 процент на первое место, два процента — на попадание в топ-2 и 11 процентов — на финиш в шестерке сильнейших, дающий право участия в стыковых матчах.

Данные цифры ставят «Халл Сити» ориентировочно на 14-е место. На данный момент клуб идет только двадцатым.

Наибольшая вероятность выхода в премьер-лигу — у «Вулверхэмптона» и «Шеффилд Юнайтед», в «стыки» попадут «Престон», «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Дерби». А вылетят, скорее всего, «Бертон», «Рединг» и «Бирмингем».

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