Sky Sports: «Халл Сити» не вылетит из чемпион-лиги, но и не поднимется выше

По оценкам экспертов, вероятность вылета «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого невысока — примерно 6 процентов. По данному показателю клуб располагается в середине турнирной таблицы. Вероятность выхода, впрочем, тоже крайне мала — всего 1 процент на первое место, два процента — на попадание в топ-2 и 11 процентов — на финиш в шестерке сильнейших, дающий право участия в стыковых матчах.