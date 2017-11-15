Sky Sports: «Халл Сити» не вылетит из чемпион-лиги, но и не поднимется выше
Авторитетный портал Sky Sports опубликовал прогноз на оставшуюся часть сезона в
Авторитетный портал Sky Sports опубликовал прогноз на оставшуюся часть сезона в
По оценкам экспертов, вероятность вылета «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого невысока — примерно 6 процентов. По данному показателю клуб располагается в середине турнирной таблицы. Вероятность выхода, впрочем, тоже крайне мала — всего 1 процент на первое место, два процента — на попадание в топ-2 и 11 процентов — на финиш в шестерке сильнейших, дающий право участия в стыковых матчах.
Данные цифры ставят «Халл Сити» ориентировочно на 14-е место. На данный момент клуб идет только двадцатым.
Наибольшая вероятность выхода в