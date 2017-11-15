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Рибери вернулся в общую группу «Баварии»
Полузащитник Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Баварии».
Полузащитник Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Баварии».
Об этом сообщает
Приступил к работе и Хуан Бернат. Защитник готов появиться на поле в ближайшем матче чемпионата Германии, о чём рассказал в беседе с
«Возможно, я смогу сыграть в следующем матче. Я всё ещё испытываю небольшие боли, но это вполне нормально после столь серьёзной травмы. Считаю, что сейчас я готов на 90%», — рассказал Бернат.
Ближайший матч в чемпионате Германии «Бавария» проведёт 18 ноября против «Аугсбурга».