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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Рибери вернулся в общую группу «Баварии»

Полузащитник Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Баварии».

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Выходить на поле в матчах ему пока рано.

Приступил к работе и Хуан Бернат. Защитник готов появиться на поле в ближайшем матче чемпионата Германии, о чём рассказал в беседе с пресс-службой.

«Возможно, я смогу сыграть в следующем матче. Я всё ещё испытываю небольшие боли, но это вполне нормально после столь серьёзной травмы. Считаю, что сейчас я готов на 90%», — рассказал Бернат.

Ближайший матч в чемпионате Германии «Бавария» проведёт 18 ноября против «Аугсбурга».

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