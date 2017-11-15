«Бавария» собирается приобрести Жиру, чтобы снизить нагрузку с Левандовски

Источник: Reuters

Согласно источнику, переход игрока из лондонской команды может состояться в январе 2018 года. Отмечается, что клуб также проявляет интерес к нападающему «Аякса» Касперу Дольбергу, но датчанин не планирует покидать голландский клуб до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет снизить нагрузку на Роберта Левандовски и постарается приобрести еще одного нападающего.