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«Бавария» собирается приобрести Жиру, чтобы снизить нагрузку с Левандовски
Как сообщает Sport Bild, «Бавария» рассматривает вариант с приглашением форварда «Арсенала» Оливье Жиру.
Как сообщает Sport Bild, «Бавария» рассматривает вариант с приглашением форварда «Арсенала» Оливье Жиру.
Согласно источнику, переход игрока из лондонской команды может состояться в январе 2018 года. Отмечается, что клуб также проявляет интерес к нападающему «Аякса» Касперу Дольбергу, но датчанин не планирует покидать голландский клуб до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет снизить нагрузку на Роберта Левандовски и постарается приобрести еще одного нападающего.
Отметим, что бывший наставник «Эвертона» Рональд Куман заявил, что этим летом клуб практически договорился с Жиру, но тот решил остаться в Лондоне до конца сезона.