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17:33 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» собирается приобрести Жиру, чтобы снизить нагрузку с Левандовски

Как сообщает Sport Bild, «Бавария» рассматривает вариант с приглашением форварда «Арсенала» Оливье Жиру.

Источник: Reuters

Согласно источнику, переход игрока из лондонской команды может состояться в январе 2018 года. Отмечается, что клуб также проявляет интерес к нападающему «Аякса» Касперу Дольбергу, но датчанин не планирует покидать голландский клуб до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет снизить нагрузку на Роберта Левандовски и постарается приобрести еще одного нападающего.

Отметим, что бывший наставник «Эвертона» Рональд Куман заявил, что этим летом клуб практически договорился с Жиру, но тот решил остаться в Лондоне до конца сезона.

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