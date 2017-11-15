Поклонник Исламхана и фанат Месси. Что нужно знать о лучшем молодом футболисте КПЛ-2017 Зайнутдинове

Бесспорно, в прошедшем сезоне Зайнутдинов был одним из самых заметных молодых футболистов в премьер-лиге, получив в 19-летнем возрасте вызов в молодежную сборную Казахстана (U-21). Более подробно об этом футболисте — в материале корреспондента Vesti.kz.

Зайнутдинов начал заниматься футболом в родном Таразе с семи лет. Первым его тренером был Рахмон Устабаев. Причем тренировался с ребятами, которые были старше Бахтиера на три года. Одним из «старшаков» был полузащитник и капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, являющийся, кстати, кумиром Зайнутдинова. Также Бахтиер является фанатом Лионеля Месси.

С 16-ти лет Зайнутдинов выступал за дублирующий состав таразского клуба. В дубле получил хороший опыт, позволивший впоследствии ему прогрессировать.

Рабочая нога — левая, действует в полузащите, хотя ранее тяготел к атаке.

В этом году впервые получил вызов в молодежную сборную Казахстана (U-21).

За нее провел четыре матча (Черногория 1:1, Франция 1:4, Болгария 2:2, 1:1). В трех из них выходил в стартовом составе.

В домашней встрече с болгарами вышел на замену и забил первый гол за «молодежку» в квалификации Евро-2019. Он едва не стал решающим, но за минуту до конца основного времени Венцислав Керчев счет сравнял.

Кроме того, впервые был приглашен на УТС национальной сборной в Талгар, где принял участие в первом товарищеском матче против «молодежки» (4:1). Во втором тайме вышел на замену и стал автором одного из мячей в ворота команды Владимира Никитенко.

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За «Тараз» в премьер-лиге провел 27 игр, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном предупреждении. Имеет в активе два дубля, оформленных в играх с «Шахтером» (31-й тур) и «Атырау» (32-й тур). Правда, в этих матчах его команда потерпела поражения с одинаковым счетом 2:3.

При этом один из его мячей помог дома обыграть «Иртыш» в 16-м туре (2:0). По итогам сезона стал лучшим бомбардиром клуба.