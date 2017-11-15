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15:22 (мск), источник: Sports.kz

Аскар Абильдаев: «Каспий» не передадут в частные руки

Согласно постановлению Ералы Тугжанова, акима Мангистауской области, футбольный клуб «Каспий» из товарищества с ограниченной ответственностью реорганизуют в коммунальное государственное учреждение. Об этом сообщил Аскар Абильдаев, исполняющий обязанности директора клуба «Каспий», пишет Lada.kz.

По словам Аскара Абильдаева, футбольный клуб «Каспий» не передадут в частные руки, а преобразуют в другую форму собственности..

— Наш клуб продолжает работать в штатном режиме. С переходом в иную форму собственности, возможно, будет изменен штат работников. Теперь основным нашим учредителем будет областной акимат. На днях в Астане прошло общее собрание совета Лиги и нас допустили в следующем году в Первую Лигу. Соревнования стартуют в апреле следующего года. Несмотря на то, что сейчас идет процедура изменения формы собственности, наши тренеры с пониманием относятся к этому и продолжают тренировать детей, — рассказал Аскар Абильдаев.

Исполняющий обязанности директора футбольного клуба отметил, что в следующем году завершат реконструкцию газона на поле спортивного комплекса «Жас канат»..

— Есть инвесторы и подрядчики, в марте следующего года покрытие будет заменено на новое, — отметил Аскар Абильдаев.

Информация о закрытии клуба, которую ранее распространяли в социальных сетях, не соответствует действительности.

Напомним, тренеры футбольного клуба рассказали о том, что их попросили написать заявления на увольнение с 25 октября. Родителям юных спортсменов, по их словам, сообщили, что футбольный клуб «Каспий» закроют, а одноименный спортивный комплекс приватизируют..

Бывшего директора «Каспия» Мэлса Кушанова обвинили в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Его приговорили к ограничению свободы на пять лет..

В 2016 году министерство национальной экономики Казахстана опубликовало список предприятий, которые подлежат приватизации. В частные руки планировали передать объекты, находящиеся в ведении министерств, а также органов местной власти. В списке приватизируемых в Мангистауской области объектов много спортивных: комплекс «Жас Канат», футбольный, баскетбольный и волейбольный клубы «Каспий», областной клуб конных видов спорта, клуб бокса Мангистау.

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