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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро может пропустить матч «Манчестер Сити» с «Лестером»

Участие нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» под вопросом.

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Sun.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 12, 18.11.2017, 18:00
Лестер
-Манчестер Сити-

Накануне Агуэро в перерыве матча Аргентина — Нигерия (2:4) упал в обморок и в целях предосторожности был доставлен в больницу. Позже футболист был доставлен в отель, и сегодня врачи разрешили ему вернуться в Манчестер.

По информации пресс-службы «Манчестер Сити», Серхио Агуэро не терял сознания, но действительно был доставлен в больницу в мерах предосторожности. Перед поездкой в Лестер медицинский штаб решит, стоит ли задействовать футболиста.

Матч «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится 18 ноября.

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