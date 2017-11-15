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Агуэро может пропустить матч «Манчестер Сити» с «Лестером»
Участие нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» под вопросом.
Участие нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» под вопросом.
Об этом сообщает The Sun.
Накануне Агуэро в перерыве матча Аргентина — Нигерия (2:4) упал в обморок и в целях предосторожности был доставлен в больницу. Позже футболист был доставлен в отель, и сегодня врачи разрешили ему вернуться в Манчестер.
По информации
Матч «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится 18 ноября.