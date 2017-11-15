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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Этьен» уволил главного тренера спустя пять месяцев после назначения

«Сент-Этьен» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию.

Источник: AP 2017

Об этом сообщил официальный сайт Лиги 1.

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На своём посту 44-летний специалист пробыл всего пять месяцев. Временно исполняющими обязанности главного тренера назначены Жульен Сабле и Алан Равера.

Увольнение Гарсии произошло после разгромного поражения от «Лиона». 5 ноября «Сент-Этьен» 12-м туре чемпионата Франции уступил сопернику со счётом 0:5.

После 12 туров «Сент-Этьен» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестое место.

Сент-Этьен
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