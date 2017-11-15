«Лучший молодой игрок» КПЛ-2017 близок к переходу в «Астану»
Нападающий «Тараза» и молодежной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Тараза» и молодежной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
19-летний вундеркинд стал победителем опроса от Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) сразу по двум номинациям — «Лучший молодой игрок» и «Открытие сезона».
Зайнутдинов в прошедшем сезоне
Сейчас за молодого игрока развернулась настоящая борьба среди клубов