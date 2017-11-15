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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучший молодой игрок» КПЛ-2017 близок к переходу в «Астану»

Нападающий «Тараза» и молодежной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

19-летний вундеркинд стал победителем опроса от Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) сразу по двум номинациям — «Лучший молодой игрок» и «Открытие сезона».

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Зайнутдинов в прошедшем сезоне премьер-лиги стал одним из лидеров «Тараза», забив восемь мячей и сделал при этом три голевые передачи. Тем не менее, от вылета таразский клуб это не спасло.

Сейчас за молодого игрока развернулась настоящая борьба среди клубов премьер-лиги. И фаворитом в этой гонке является «Астана», которая дает возможность Зайнутдинову уже будущим летом выступать в Лиге чемпионов. Теперь принимать решение остается самому футболисту и его представителям.

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