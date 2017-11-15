«Лучший молодой игрок» КПЛ-2017 близок к переходу в «Астану»

19-летний вундеркинд стал победителем опроса от Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) сразу по двум номинациям — «Лучший молодой игрок» и «Открытие сезона».

Зайнутдинов в прошедшем сезоне премьер-лиги стал одним из лидеров «Тараза», забив восемь мячей и сделал при этом три голевые передачи. Тем не менее, от вылета таразский клуб это не спасло.