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«Атлетик» продлил контракт с 36-летним Адурисом, прописав отступные в € 40 млн
Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продлил контракт со своей командой.
Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продлил контракт со своей командой.
Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, срок нового соглашения, в котором прописаны отступные в размере € 40 млн, рассчитан до июня 2019 года. Прежний контракт с 36-летним футболистом истекал летом будущего года.
Адурис в 2015 году в третий раз перешёл в «Атлетик». За свою карьеру испанский футболист провёл за басков 336 матчей, в которых отличился 154 раза. В возрасте 35 лет впервые в карьере был включён в состав сборной Испании на крупнейший турнир — чемпионат Европы 2016 года.