Какие позиции стоит укрепить «Кайрату» в межсезонье

— После ухода Жерара Гоу, который подтверждал свой высокий класс футболиста, становясь лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в последние три сезона, нужно, в первую очередь, укреплять нападение. Если «Кайрат» будет так же ставить перед собой высокие задачи и постарается выиграть чемпионат страны, то надо искать равноценную замену этому форварду. Нужно руководству клуба обратить внимание и на крайних защитников. Да, в команде есть тот же Гафуржан Суюмбаев, но он больше играет именно в защите, а надо также много внимания уделять и атакующим действиям своего коллектива.