Какие позиции стоит укрепить «Кайрату» в межсезонье
Алматинский «Кайрат» в это межсезонье уже покинули серб Жарко Маркович и ивуариец Жерар Гоу, ослабив тем самым оборону и нападение команды.
Алматинский «Кайрат» в это межсезонье уже покинули серб Жарко Маркович и ивуариец Жерар Гоу, ослабив тем самым оборону и нападение команды.
О том, какие позиции стоит усилить «народной команде», Sports.kz рассказал известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.
— После ухода Жерара Гоу, который подтверждал свой высокий класс футболиста, становясь лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в последние три сезона, нужно, в первую очередь, укреплять нападение. Если «Кайрат» будет так же ставить перед собой высокие задачи и постарается выиграть чемпионат страны, то надо искать равноценную замену этому форварду. Нужно руководству клуба обратить внимание и на крайних защитников. Да, в команде есть тот же Гафуржан Суюмбаев, но он больше играет именно в защите, а надо также много внимания уделять и атакующим действиям своего коллектива.
К примеру, активно играет на фланге в ЦСКА Марио Фернандес, поэтому если перед командой ставятся высокие задачи, то по краям в ней должны действовать футболисты, нацеленные на атаку, — считает Гулямхайдаров.