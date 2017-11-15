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11:59 (мск), источник: Sports.kz

Какие позиции стоит укрепить «Кайрату» в межсезонье

Алматинский «Кайрат» в это межсезонье уже покинули серб Жарко Маркович и ивуариец Жерар Гоу, ослабив тем самым оборону и нападение команды.

О том, какие позиции стоит усилить «народной команде», Sports.kz рассказал известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.

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— После ухода Жерара Гоу, который подтверждал свой высокий класс футболиста, становясь лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в последние три сезона, нужно, в первую очередь, укреплять нападение. Если «Кайрат» будет так же ставить перед собой высокие задачи и постарается выиграть чемпионат страны, то надо искать равноценную замену этому форварду. Нужно руководству клуба обратить внимание и на крайних защитников. Да, в команде есть тот же Гафуржан Суюмбаев, но он больше играет именно в защите, а надо также много внимания уделять и атакующим действиям своего коллектива.

К примеру, активно играет на фланге в ЦСКА Марио Фернандес, поэтому если перед командой ставятся высокие задачи, то по краям в ней должны действовать футболисты, нацеленные на атаку, — считает Гулямхайдаров.

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