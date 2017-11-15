ФФК оштрафовала «Тараз» на 200 000 тенге за использование болельщиками пиротехники

Повестка дня: Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.

Принято решение:

Премьер-Лига.

XXXIII тур.

«Тараз» — «Кайсар».

— В соответствии с пунктом 1 ст. 138 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Тараз» санкцию в виде «штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) тенге» — за использование зрителями пиротехнических изделий.

Первенство среди молодежных команд, Футбольных центров и Академий.

Команды не старше 1999 г. р.

«Кайрат» — «Атырау».

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).

Команды не старше 2000 г. р.

«Тараз» — «Алтай».

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Алтай» А. Нуранова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации А. Нуранова определить 21 октября 2017 года.

Команды не старше 2001 г. р.

«Алтай» — «Кайсар».